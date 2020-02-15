洛阳企业借助第三届进博会平台 以扩大开放促进高质量发展

10日，第三届中国国际进口博览会在上海隆重闭幕，我市有744家企业(机构)参展参会，报名人数和企业数分别居全省第一位和第二位。

10日，第三届中国国际进口博览会在上海隆重闭幕，我市有744家企业(机构)参展参会，报名人数和企业数分别居全省第一位和第二位。

在本届进博会上，不仅有洛阳元素闪耀，洛阳交易团也利用进博会国际采购、投资促进、人文交流、开放合作等“四大平台”作用，寻求合作伙伴。随着一个个订单的签订，洛阳企业将通过引进一批先进技术装备、高端服务等，助力企业转型升级。

洛阳制造闪耀进博会

在第三届进博会的汽车展区，德国奔驰公司展示的一款Arocs底盘车吸引了不少观众的目光。这款房车除采用奔驰的底盘外，其余部件均由洛阳德野专用车辆有限公司改装生产。

“我们是德国梅赛德斯-奔驰公司的合作伙伴及特约改装厂，这次受奔驰公司邀请参加进博会，也是我们的自主品牌‘诺马迪森’首次亮相这么大的国际舞台。”洛阳德野专用车辆有限公司负责人介绍。

该负责人介绍，世界上生产越野房车的企业只有三家，洛阳德野专用车辆有限公司是规模最大的一家。“诺马迪森”是洛阳德野专用车辆有限公司的自主品牌，其引进了国内专业的设计团队，根据客户的不同需求设计和开发新车型，拥有多项专利。该品牌的越野房车主要面向国内高端市场，市场价155万元到1050万元不等。此次亮相进博会的这款房车官方指导价是1050万元，也是该公司生产的旗舰车型。

近年，随着人们收入水平的提高和旅游方式的转变，国内房车市场快速崛起。洛阳德野专用车辆有限公司将与德国奔驰公司合作引入国内首台全新一代“越野之王”乌尼莫克，目前新车已进入设计研发阶段。

洛阳企业收获满满

昨日上午，记者走进洛阳富隆特体育用品有限公司的生产车间，只见色彩缤纷的泳镜、潜水镜、泳帽、蛙鞋、游泳圈、充气游泳池等游泳设备和潜水器材“走下”流水线，打包装箱，将发往世界各地。

“再过不久，等我们的智能化项目上线以后，这里就要变样了。”刚刚从上海参加进博会回洛的公司副总经理樊兴强说。

在这次进博会上，洛阳富隆特可以说是收获颇丰，与日本一家企业签订了一个价值200万美元的工业自动化与机器人项目，将通过对生产线实施智能化改造，实现企业质的飞跃。

樊兴强介绍，由于小批量、多样化的需求，每年都需要更换产品的款式，劳动密集是体育用品生产企业的共性，人工成本约占总成本的40%左右，实施智能化改造迫在眉睫。随着生产线智能化、自动化升级，通过“机器换人”可提高生产效率，改善工人作业环境，大幅提高产品质量。

抱着试试看的心态，洛阳富隆特报名参加了第三届进博会，找到了日本这家生产工业自动化设备和提供工业自动化系统解决方案的企业。下一步，日本合作方将来洛阳实地考察，为洛阳富隆特智能化改造提供定制化服务。

在第三届进博会期间，我市交易团场内场外共签订60个意向协议，总意向成交额达80.35亿元，涉及智能装备、服务贸易、医疗器械、教育教学等多个领域。尤其是涧西区、高新区、伊滨区、西工区、宜阳县等县区，在场内签约方面表现抢眼。

为洛阳扩大开放带来新的活力

“进博会展示了来自全球各行各业的高精尖产品，极大地拓宽了企业的采购渠道和视野，签订的订单将为企业未来发展注入新鲜血液。”一位参加进博会的企业负责人这样说。

“进博会上展示的产品，在技术、设计方面令人震撼，通过它们我看到了洛阳‘智造’未来的发展方向。我要把这次参加进博会的所看、所思、所得更好应用到自己的工作中，助力洛阳产业发展。”一位参加进博会的技术人员这样说。

参展企业“回头率”超70%，展览面积较上届增加14%，数十家企业再定“三年之约”，数百项新产品、新技术、新服务在这里全球首发、中国首展……作为首个以进口为主题的国家级展会，进博会释放的强大吸引力不言而喻。

进博会不仅为各国企业提供了交流的平台，也为国内企业“走出去”提供了更多机遇。

为抢抓机遇，促成交易，本届进博会，我市1893名交易团成员中绝大多数是企业中层以上负责人，不少企业老板亲自挂帅，寻商机、促成交。产品进口、企业出海，站在开放的进博会国际舞台上，来自洛阳的企业，抢抓对接全球优质资源、优化畅通产业链供应链的难得机遇，必将为洛阳新一轮扩大开放带来新的活力。

市商务局相关负责人表示，下一步，我市将借助进博会的平台，进一步巩固开放成果，在扩大开放中实现高质量发展，努力打造内陆地区双向开放新高地。（记者 李迎博 通讯员 张会娟 金婷婷）