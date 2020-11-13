昨日，在洛阳博物馆2楼，参观“丝路华光——敦煌、云冈、龙门石窟艺术联展”的游客络绎不绝。自10月18日开幕以来，三大石窟联展成了“网红打卡地”，已吸引前来参观的各地游客近6万人次。

昨日，在洛阳博物馆2楼，参观“丝路华光——敦煌、云冈、龙门石窟艺术联展”的游客络绎不绝。自10月18日开幕以来，三大石窟联展成了“网红打卡地”，已吸引前来参观的各地游客近6万人次。

观展游客络绎不绝

上个双休日，在三大石窟联展龙门石窟展厅里，市民余滨利带着10岁的儿子前来参观。她说，三大石窟在家门口进行联展，机会十分难得，让他们感受到了璀璨的中华传统文化，也学到了很多知识。

“我们被洛阳诸多的博物馆深深吸引。”来自西安的游客刘婷婷介绍，在洛期间，她带孩子参观了二里头夏都遗址博物馆，了解“最早的中国都城”；又在三大石窟联展上，一次性“打卡”三大石窟，在中华优秀传统文化中徜徉。

该展览也吸引了许多研学团队参观。上周，一支近20人的加拿大华裔青少年研学团来洛。面对精美的文物和展品，孩子们激动地说，这次不仅领略到石窟寺的魅力，还对千年古都洛阳产生了浓厚的兴趣。