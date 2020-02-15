留住“底片”好辉映——以历史的名义保护好宝贵的文化遗产

璀璨的明珠，总能穿越历史长河，散发出迷人的光彩。开展多日，“丝路华光——敦煌、云冈、龙门石窟艺术联展”热度不减，在数字技术加持下，千年石窟的宏伟与精巧，文物保护的成果与风华，仿佛浓缩于眼前；开馆月余，洛阳考古博物馆每天都有不少观众“打卡”，览文物珍品、游考古秘境，与考古来上一场奇妙邂逅。

璀璨的明珠，总能穿越历史长河，散发出迷人的光彩。

开展多日，“丝路华光——敦煌、云冈、龙门石窟艺术联展”热度不减，在数字技术加持下，千年石窟的宏伟与精巧，文物保护的成果与风华，仿佛浓缩于眼前；开馆月余，洛阳考古博物馆每天都有不少观众“打卡”，览文物珍品、游考古秘境，与考古来上一场奇妙邂逅。

一边是石窟艺术联展，一边是考古成果陈展，不同的主题，同一个指向——以有料有趣的文物展览，使人们更好地认识中华文明的源远流长、博大精深，更好地增进文化认同、坚定文化自信，把老祖宗留给我们的宝贵遗产保护好。

求木之长者，必固其根本。文物承载灿烂文明、传承历史文化、维系民族精神，堪称历史文化的底片，正是璀璨夺目的明珠。从“功在当代、利在千秋”的历史担当，到“历史文化遗产是祖先留给我们的，我们一定要完整交给后人”的殷切嘱托，对于文物保护,习近平总书记念兹在兹。

“一个不记得来路的民族，是没有出路的民族。”站在继往开来的历史节点上，党的十九届五中全会为中国擘画了一幅波澜壮阔新图景。与时代同行、与祖国同进，阔步迈进现代化建设新征程的洛阳，更要坚定文化自信，秉承历史自觉，留住历史底片，成就古今文明的相得益彰、交相辉映，这是洛阳与生俱来的使命。

“永怀河洛间，煌煌祖宗业。”像爱惜自己的生命一样保护好城市历史文化遗产，就是对历史负责、对人民负责。

作为华夏文明的重要发源地，洛阳有着5000年文明史、4000年建城史、1500年建都史，在2730多万字的二十五史中，“洛阳”二字出现3549次。从夏都二里头、偃师商城、东周王城、汉魏故城、隋唐洛阳城的“五都荟洛”，到龙门石窟、函谷关、含嘉仓等世界文化遗产的熠熠生辉，再到“河图洛书”“三代之居”的耀眼名片，无不在诉说着一座城市的沧桑与辉煌。从一定角度讲，保护好丰厚的历史文化遗产，既有洛阳意义，更有中国意义。

回首来路，无论是“避开老城建新城”，还是“跳过遗址建新区”，一个个文物保护的“洛阳模式”“洛阳探索”，都在昭示着这座千年古都“把保护摆在第一位”的决心意志。尤其“十三五”以来，洛阳加快构建文化传承创新体系，保护固态、传承活态、发展业态，走出了一条文物保护利用与惠及民生相结合的特色之路。

这是延续历史文脉的保护之路——

这些年，我们坚持城市规划让路遗址保护，城市建设“不考古不动土、不考古不出让、不考古不开建”，科学编制全市域文物保护与利用总体规划，划定文物保护“紫线”，积极探索“保护原址、修复原貌”等文物遗址保护方式，把大遗址保护同旧城改造、乡村振兴和产业更新有机融合，创造了历史遗产与现代城市和谐共生新的又一“洛阳模式”。抬望眼，隋唐洛阳城宫城区天堂、明堂、九洲池、应天门相互连通，二里头考古遗址公园建成开放……一个个站在大遗址上的文化新地标，再现历史遗产千年辉煌。

这是彰显文化价值的传承之路——

保护历史文化遗产，既要“守得住”，也要“活起来”。近年，我们不断擦亮“老三篇”、响亮推出“新三篇”，致力打造“两节一会一论坛”，让文物开口、历史说话，把跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来。当龙门石窟成为全国智慧景区标杆，当串珠成链的85座博物馆让更多人“为一座博物馆而来这座城”，当世界古都论坛永久落户洛阳，标注出洛阳人文交往新高度……在活化传承中，河洛文化获得了更强生命力。

这是丰富文旅业态的创新之路——

“传承中华文化，绝不是简单复古，也不是盲目排外，而是古为今用、洋为中用，辩证取舍、推陈出新。”这五年，我们“以古人之规矩，开自己之生面”，创造性转化，创新性发展，以文兴旅、以旅彰文，力推“全域游”、唱响“四季歌”，赋予优秀传统文化全新打开方式。放眼望，一处处矗立于城市街区的“老城老街老巷子、老墙老院老房子、老门老户老名字、老号老店老铺子”成为可触摸的历史记忆，一个个散落在河洛山乡的特色文旅小镇化为记得住的浓浓乡愁，优秀传统文化氤氲河洛大地。

在保护中传承，在传承中保护，在守正中创新，今天的洛阳，正阔步走在建设国际文化旅游名城、国际人文交往中心的大道上，成为一个古今辉映、诗和远方的地方。辉映，不止古都洛阳与现代洛阳的辉映，更折射着历史中国与当代中国的辉映，华夏文明与世界文明的辉映！

“看得见多远的过去，就能走向多远的未来。”

“繁荣发展文化事业和文化产业，提高国家文化软实力”，展望“十四五”，一幅建设文化强国的新蓝图跃然眼前，呼唤我们更好推进新时代洛阳文物保护工作，加强考古探索和历史研究，把洛阳历史和河洛文化更好地呈现出来；强化文物保护利用，坚持规划引领，注重统筹发展，加快既定项目建设，强化中外文化交流；夯实文保事业根基，完善法治保障，保持改革定力，强化科技支撑，创新人才建设，在推进文化繁荣兴盛上奋勇争先。

不忘本来，才能开辟未来。守牢文化家底、留住历史底片，在薪火相传中，在推陈出新中，等待我们的定是远大的未来！（洛平）