集中观影《大会师》，洛阳广大党员干部说……

为深入学习党的十九大精神，认真贯彻习近平总书记关于“用党的历史教育党员、教育干部、教育群众尤其是教育青少年”的重要讲话要求，12日，洛阳市组织市直机关党员干部集中观看红色爱国主义教育电影《大会师》。

为深入学习党的十九大精神，认真贯彻习近平总书记关于“用党的历史教育党员、教育干部、教育群众尤其是教育青少年”的重要讲话要求，12日，洛阳市组织市直机关党员干部集中观看红色爱国主义教育电影《大会师》。

《大会师》是第一部以1936年10月中国工农红军第一、二、四方面军甘肃会宁会师为题材的史诗电影。影片以红军第一、二、四方面军波澜壮阔、血火硝烟的艰苦征程和艰苦会合为背景，通过传奇与坎坷并重的历史史实，揭秘了长征途中，红一、红二、红四方面军“从合到分”“从分到合”艰难北上、胜利会师的光辉历程。影片反映了以刘志丹、习仲勋为代表的南梁革命老区、陕北革命根据地人民为红军长征和中国革命的胜利做出的巨大贡献。

影片生动的场景、感人的故事，让观众心灵受到了洗礼，思想得到了升华。广大党员干部纷纷表示，要以深入学习贯彻党的十九届五中全会精神为契机，进一步加强党史、新中国史学习，缅怀革命先烈，传承红色基因和优良革命传统，为谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章集聚正能量。

“影片告诉我们，政治纪律和政治规矩关系党的兴衰存亡。我们要向为中国革命取得胜利而献身的有信仰的革命先辈致敬！”洛阳市人大常委会教科文卫工委办公室主任武晓畅深有感触地说，作为新时代的共产党员，要吸取中国共产党在领导中国人民取得一个又一个伟大胜利中积累的宝贵经验，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，干好本职工作，为加快洛阳副中心城市建设担当作为。

洛阳市水利局水土保持科二级主任科员雷蕾说，通过此次观影，不仅重温了红色岁月、缅怀了革命先烈，同时更加坚定自己的理想信念。“正是无数先辈克服重重阻碍、流血牺牲，才取得了长征的伟大胜利，换来了如今幸福美好的新生活，长征精神值得我们永远铭记于心。”

据了解，本月底前，洛阳市还将组织党员干部群众和师生集中观看《大会师》。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 刘东 刘忠武）