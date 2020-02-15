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厉害了！这个洛阳项目在全国创业创新大赛中拿了第一
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-12 20:19

　　洛报融媒记者12日从市人社局获悉，第四届“中国创翼”创业创新大赛全国总决赛10日至12日在江西省景德镇市举办。我市“栾川印象——让绿水青山变成金山银山”项目代表河南省参赛，从32个项目中脱颖而出，斩获全国总决赛创业扶贫组第一名。

　　第四届“中国创翼”创业创新大赛由人力资源和社会保障部、国家发展改革委、科技部、国务院扶贫办、共青团中央、中国残联联合举办。经过前期各地分区赛的选拔，最终有232个项目进入全国选拔赛，既有人工智能、装备制造、新材料新能源等创新性强、技术先进的高科技项目，也有环保家居、医疗健康、电商扶贫等技术或模式创新类项目。

　　据了解，本届大赛首次设置了创业扶贫专项赛，主要面向带动一定数量建档立卡贫困人员或残疾人就业的参赛项目。我市的“栾川印象——让绿水青山变成金山银山”项目，从洛阳分区赛到河南省决赛再到全国总决赛，一路受到评委的关注和好评。

　　玉米糁、槲包、香菇、木耳、猴头菇、柿子醋……说起“栾川印象”，不少洛阳人都耳熟能详。

　　“栾川印象”通过推广“品牌+企业+基地+贫困户”的扶贫模式，着力培育扶贫产业，全面拓宽贫困群众稳定增收渠道，为农业产业扶贫打开了新局面。截至今年9月30日，“栾川印象”品牌拉动品牌联盟企业13家，新建23条生产线，发展扶贫基地27个，品牌整体实现市场零售总额2亿余元，直接帮扶1751户贫困户、5250名贫困群众，辐射带动合作社共计1004家，建档立卡贫困户10824人。

　　“我们将深耕细作，致力于把伏牛山地区优质农产品推向全中国！”在总决赛的路演现场，“栾川印象”项目讲解人吴冬阁的一席话，赢得台下阵阵掌声。

　　按照规划，今年年底前，“栾川印象”品牌将建设产品研发中心1个、新增基地30个，2021年新增直营店20家，到2023年计划实现品牌市场零售总额超5亿元。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 李帆 胡军 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩]
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