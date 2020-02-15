洛阳严查“缺斤短两”行为 市民可拨打12315投诉举报

今天下午，在位于老城区的一家大型农贸批发市场的粮油批发店铺内，洛阳市市场监管局执法人员按照一定比例抽取了30袋在售大米，检查商品包装的显著位置是否正确、清晰标注了净含量，并逐一在电子秤上进行称重，记录下每袋大米的实际重量，后期将通过检测和计算来确定商品的实际净含量与标注是否相符。

今天下午，在位于老城区的一家大型农贸批发市场的粮油批发店铺内，洛阳市市场监管局执法人员按照一定比例抽取了30袋在售大米，检查商品包装的显著位置是否正确、清晰标注了净含量，并逐一在电子秤上进行称重，记录下每袋大米的实际重量，后期将通过检测和计算来确定商品的实际净含量与标注是否相符。

洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，为进一步加强对全市定量包装商品计量的监督管理，打击生产领域和流通领域在定量包装商品净含量和在计量器具上弄虚作假、欺诈消费者的不法行为，保护消费者的合法权益，即日起，该局在全市范围内开展为期一个月的定量包装商品净含量计量监督检查。

监督检查内容包括：各县(市)区定量包装商品生产企业的包装现场或成品库、超市、集贸市场等处生产销售的冷冻食品、食用油、饮用水、大米、小麦粉、小食品(包括麻辣食品、饼干类、炒货食品及坚果制品)、肉制品、饮料、乳制品(包含液体乳、乳粉类、乳冰淇淋类)、方便食品、调味品、化肥、油漆、涂料、电线电缆等定量包装商品净含量的标注和检验；生产、经营单位强制检定的计量器具(含台秤、定量灌装机、定量包装机等)是否具有有效的检定合格印、证，使用情况是否准确可靠。

各县(市)区市场监管部门在对辖区定量包装商品生产企业、超市、集贸市场进行全面检查的同时，市市场监管局将成立3个督导组，采取暗访检查、计量抽样形式对18个县(市)区工作开展情况进行督导，对检查发现的不合格产品和相关生产企业、销售单位依法予以查处。

市市场监管局相关负责人建议广大消费者，购买定量包装商品应尽量到正规的经营店选购，发现未正确、清晰标注净含量的定量包装商品，最好不要购买。如果商品外包装上印有国家质检总局统一规定式样“C”标志，证明该生产企业达到了定量包装商品计量保证能力的规定要求。如果发现所购买的定量包装商品存在未标注净含量或者存在缺斤短两情况，可拨打投诉举报电话12315。

相关链接：定量包装商品是指以销售为目的，在一定量限范围内具有统一的质量、体积、长度、面积、计数标注等标识内容的预包装商品。根据《定量包装商品计量监督管理办法》，生产者、销售者应当在其商品包装的显著位置正确、清晰地标注定量包装商品的净含量。净含量的标注由“净含量”(中文)、数字和法定计量单位(或者用中文表示的计数单位)三个部分组成。以长度、面积、计数单位标注净含量的定量包装商品，可以免于标注“净含量”三个中文字，只标注数字和法定计量单位(或者用中文表示的计数单位)。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 陈翔 文/图)