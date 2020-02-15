青年讲师团进校园 “明星”讲师现场圈粉

12日下午，洛阳青年讲师团走进洛阳理工学院示范宣讲暨“青联榜样说”活动在洛阳理工学院开元校区举行。讲师团成员、洛阳市青联委员、洛阳市嵩县黄庄乡三合村返乡创业青年冯亚珂讲述了他建立写生基地、带领乡亲摘穷帽的故事。

12日下午，洛阳青年讲师团走进洛阳理工学院示范宣讲暨“青联榜样说”活动在洛阳理工学院开元校区举行。讲师团成员、洛阳市青联委员、洛阳市嵩县黄庄乡三合村返乡创业青年冯亚珂讲述了他建立写生基地、带领乡亲摘穷帽的故事。

活动现场，冯亚珂生动描述了自己如何在脱贫攻坚的滚滚大潮里挥洒青春，靠着画笔纵横开阖，闯出一条脱贫路，并通过加强古村落、古民居保护利用，做好“传承”文章，以优秀乡村文化引领乡村旅游，让一个深度贫困村彻底变了样，吸引该校150余名学生听讲。“邀请青年代表走进学校，与大学生面对面交流，有利于我们拓展视野，了解国情，掌握政策。”洛阳理工学院大二学生张雨欣说，她希望学校今后多举办此类活动。

为学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，深刻领会习近平总书记关于青年工作的重要讲话精神，共青团洛阳市委从全市青年干部、青年教师和青年先进典型中选聘15名成员组成洛阳青年讲师团，他们中包括高校思想政治课教师、人文社科领域的青年专家，以及获得过“青年五四奖章”“优秀共青团员”“优秀共青团干部”等荣誉称号的青年典型。讲师团成员将面向不同领域、不同行业和不同年龄阶段青年，定期开展分众化、有针对性的宣讲，引领广大团员青年坚定不移听党话、跟党走，打通青年理论武装工作“最后一公里”，引导全市团员青年争做出彩洛阳人，助力洛阳副中心城市建设。（洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 张珂）