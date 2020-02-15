洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

青年讲师团进校园 “明星”讲师现场圈粉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-12 19:27

　　12日下午，洛阳青年讲师团走进洛阳理工学院示范宣讲暨“青联榜样说”活动在洛阳理工学院开元校区举行。讲师团成员、洛阳市青联委员、洛阳市嵩县黄庄乡三合村返乡创业青年冯亚珂讲述了他建立写生基地、带领乡亲摘穷帽的故事。

　　活动现场，冯亚珂生动描述了自己如何在脱贫攻坚的滚滚大潮里挥洒青春，靠着画笔纵横开阖，闯出一条脱贫路，并通过加强古村落、古民居保护利用，做好“传承”文章，以优秀乡村文化引领乡村旅游，让一个深度贫困村彻底变了样，吸引该校150余名学生听讲。“邀请青年代表走进学校，与大学生面对面交流，有利于我们拓展视野，了解国情，掌握政策。”洛阳理工学院大二学生张雨欣说，她希望学校今后多举办此类活动。

　　为学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，深刻领会习近平总书记关于青年工作的重要讲话精神，共青团洛阳市委从全市青年干部、青年教师和青年先进典型中选聘15名成员组成洛阳青年讲师团，他们中包括高校思想政治课教师、人文社科领域的青年专家，以及获得过“青年五四奖章”“优秀共青团员”“优秀共青团干部”等荣誉称号的青年典型。讲师团成员将面向不同领域、不同行业和不同年龄阶段青年，定期开展分众化、有针对性的宣讲，引领广大团员青年坚定不移听党话、跟党走，打通青年理论武装工作“最后一公里”，引导全市团员青年争做出彩洛阳人，助力洛阳副中心城市建设。（洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 张珂）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·嗓子痒、声音沙哑 警惕咽喉反流
  • ·乳腺结节会恶变成乳腺癌吗
  • ·漏服降糖药 漏打胰岛素怎么办？
    		•
    中老年游客“触网”未“入网” 智能手机使用有短板
    中老年游客“触网”未“入网” 智能手机使...
    中老年游客“触网”未“入网” 智能手机使用有短板
        移动支付、线上预约、电子客票、手机导航……在“数字化生活”潮流之下，为适应时代，越来越多的中老年人“...
  • ·嵩县石头部落 看野菊满山
  • ·王屋山上看“石柱连环画”
  • ·冬日周末 去城市书房品书香、听讲座、学烘焙
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳持续加大石窟寺保护力度 让人类文...
  • 游园、乐道成为洛阳惠民新名片
  • 嵩县白河镇下寺村：千年银杏树 带火...
  • 1500多公斤大葱被抢购一空 “大葱哥”...
  • 记者跑腿：孩子在外地上大学该在哪儿...
  • 一女孩半身悬空欲跳楼 俩保安默契配合...
  • “寒衣节”将至 请您文明祭祀
  • “退役”安全帽 摇身变花盆
  • 厉害了！洛阳网官方快手粉丝量突破100万
  • “全市通办”！洛阳不动产登记实现跨...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 11月11日
  • · 凌宇犀地被开发商私自变更规划啥时候恢复
    • 精彩图片
    洛阳：夜经济 夜品位 ...
    洛宁故县镇窑瓦村：依...
    【高清图】洛阳广州市...
    【视频】买特产吗？“...
    精彩热帖

    游大同坊、从政坊

    婚礼上的表演

    初冬

    考古博物馆随拍
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605