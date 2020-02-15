新安县拓颖哲：电商创业青年 “拓”宽富农路

在汉语字典里，“拓”有开辟道路的意思，“颖”即聪明。洛阳市新安县返乡创业青年拓颖哲人如其名——创办新安县第一家电商公司，走出一条助农脱贫致富之路。

在汉语字典里，“拓”有开辟道路的意思，“颖”即聪明。洛阳市新安县返乡创业青年拓颖哲人如其名——创办新安县第一家电商公司，走出一条助农脱贫致富之路。

11月9日，天气不错。新安县城西区一个大院里，洛阳硕邦电子商务有限公司门庭若市。

“冬桃节的货款陆续到账了，等我汇总之后发给你。”“家电下乡的事儿该弄了”“农业农村局来人了，一会儿给你回啊”……一大早，拓颖哲除了迎来送往，就是不停地接打电话。创业多年，他早已适应了这样的工作节奏。

拓颖哲今年29岁，2015年3月回乡创办洛阳硕邦电子商务有限公司。彼时，“硕邦”是新安县第一家电商公司，也是拓颖哲事业的起点。

“累累硕果，邦联你我。”拓颖哲很会取名，也很会做事。这些年，他融合几家农业公司组成联合体，让“硕邦”成为涵盖农机租售、农业服务、电商指导等业务的新型农业公司。

其他业务好理解，农业服务主要做什么？拓颖哲用一个故事作答。

近年，新安县青要山镇的冬桃种植产业很红火，但因地处深山被戴上了“销售金箍”。

拓颖哲曾与县融媒体中心一起，为该镇小沟村策划了冬桃节，通过直播为种植户带货。冬桃节前一天，一个名叫介西堂的种植户辗转联系上拓颖哲。原来，介西堂不是小沟村的种植户，他和别人合伙种了十亩冬桃，手里有千把斤桃子滞销了。

第二天，拓颖哲安排好冬桃节的事，带人去找介西堂。路上，他时不时录下一段视频，配上文案后发到朋友圈、微信群和抖音。到了地方，拓颖哲一看手机，订单嗖嗖飞来，于是赶紧组织介西堂等人进园采摘……

“介师傅，听说我们走了之后还有客户，最后总共卖了多少？”“将近两千斤吧，多亏你们了。”拓颖哲给介西堂打电话时，听出了对方的喜悦之情。

至于冬桃节，拓颖哲也很满意：以每公斤8元的价格卖出去2万公斤，还捎带着卖出去8万元花椒、石榴等农产品——一场活动帮助了全村种植户，其中包括贫困户。

“在农产品产出前提供土地耕整农机服务，产中供给农资，产后开展农产品包装、推广及销售。”在拓颖哲看来，与买进卖出这种传统形式相比，通过电商平台进行农业服务是授人以渔，更有效果。以新安县明星农产品樱桃为例，他的公司每年都开展电商销售活动，目前年订单稳定在3万多、年销售额突破300万元。

去年，拓颖哲的事业再上一层楼。经新安县农业农村局推荐，“硕邦”与河南新农邦电子商务有限公司签订合作运营协议，成立益农信息社(新安县)运营中心，开展农业农村部信息进村入户工程，在全县建起278个村级站点。

这些站点如今运营情况如何？在城关镇刘村村益农信息社，负责人焦荣霞当起了“讲解员”：益农信息社主要负责收集农业农村大数据，利用实体店为农民提供金融、日用品购买、水电费缴存等便民服务，成为村民的生活“必选项”。

2015年，公司作为核心运营团队进驻县商务局电子商务运营中心；2016年本人荣获新安县电子商务进农村工作先进个人；2017年起，公司大力开展农业服务业务；2019年开始，公司在全县推广益农信息社；今年，公司被省农业农村厅评为省级农业社会化服务示范组织……

创业5年多，拓颖哲一步一个脚印，用心“拓”宽富民路。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 郭建立 黄明 龚婷 文/图）