洛阳今冬供暖方案来了！城区新增供热面积352万平方米

近日，我市发布《洛阳市2020年至2021年采暖期城市区集中供热保障方案》(以下简称《方案》)。今冬，我市城区新增供热面积352万平方米，为确保供热质量，相关部门和企业将做好哪些准备？新增分户计量供热小区，能否改为按面积收费？转供热小区如何保障供热质量？这些问题《方案》中都有明确答案。

近日，我市发布《洛阳市2020年至2021年采暖期城市区集中供热保障方案》(以下简称《方案》)。今冬，我市城区新增供热面积352万平方米，为确保供热质量，相关部门和企业将做好哪些准备？新增分户计量供热小区，能否改为按面积收费？转供热小区如何保障供热质量？这些问题《方案》中都有明确答案。

●供热面积：今冬采暖期，城区新增供热面积352万平方米

2020年至2021年采暖期，我市城区(不含吉利区)供热面积将达到7060万平方米，其中新增供热面积352万平方米。

●供热期：11月5日前，热源企业及供热企业已准备就绪

供热期从2020年11月15日0时至2021年3月15日24时，供热时间121天。

为应对可能出现的极端恶劣天气，各热源企业及供热企业要于11月5日前完成供热前全部准备工作，供热保障时间截至2021年3月25日。提前或延长供热的，经市政府同意后方可执行。

●服务措施保障：坚持24小时值班服务，用户报修后工作人员30分钟内到场

各供热企业、物业服务公司要强化服务意识，坚持24小时值班服务，及时解决供热投诉，主动接受用户和社会监督，接到用户报修诉求后30分钟内，工作人员必须到达现场处置。

●奖惩措施：供热服务水平直接与奖补政策挂钩

针对热源企业，实行机组供热保障与财政奖励挂钩政策。热源企业如期圆满完成保障任务的，给予30万元奖励。对不按时完成保障任务影响居民供热的，每次扣减奖励金额的10%；非正常停机一台次，扣减奖励金额的15%；未经市政府批准擅自停机一台次，扣减奖励金额的25%；不按热源调配方案执行热源调配的，取消本年度奖励资金。

对圆满完成供热保障任务的洛阳热力有限公司、洛阳北控水务集团新区热力分公司、洛阳高新热力有限公司，根据采暖期因居民供热价格倒挂形成的政策性亏损进行奖补。以上三家企业，投诉率低于2.5%的全额给予补贴，并在补贴额的基础上，分别嘉奖30万元、30万元、15万元。投诉率在2.5%至5%的按80%补贴，不再给予奖励；投诉率5%以上的按60%补贴，予以通报批评。对未按规定冲洗管网、推迟启动换热站等影响供热的单位，将给予通报批评、扣减奖励金额等惩罚措施。对圆满完成供热保障任务，且考核合格后的暖鑫热力公司予以5万元嘉奖。

●物业转供小区：不得恶意调节供热阀门及计量装置

为保障物业转供小区供热稳定，《方案》要求各城市区政府(管委会)对物业服务企业进行监督，当居民反映供热质量达不到要求时，督促其及时解决问题。任何单位不得有恶意调节供热阀门及计量装置等行为，一经查实、严肃处理。对居民投诉集中的物业服务企业实施淘汰机制，根据实际情况由市住房保障和房产服务中心分别给予物业服务企业立即整改、告诫以及其他情况的处罚。

●特殊情况：新增分户计量供热小区，严格按照分户计量要求开展供热

新增分户计量供热小区，严格按照分户计量要求开展供热。另外，各城市区政府(管委会)要加强物业公司管理，预防出现物业公司弃管现象。

●服务热线

(一)各供热企业服务热线：

1.洛阳热力有限公司：63005678 63305678(仅限直管用户使用，供热期结束后暂停服务)

2.洛阳北控水务集团新区热力分公司：9618966

3.洛阳高新热力有限公司：64331318

4.洛阳暖鑫热力有限公司：9618819

(二)市供热办投诉热线：65528611

(三)各城市区投诉服务热线：

1.涧西区：64823187

2.西工区：63892708

3.老城区：63535331

4.瀍河区：63979110

5.洛龙区：63286089

6.高新区：64791277

7.伊滨区：69690569

(四)城建投诉服务热线：12319 110 联动热线：110

(五)市物业办投诉热线：63206097 (洛报融媒记者 郭飞飞)