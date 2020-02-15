洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

瀍河区为侨法律服务工作站揭牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-12 18:47

　　11日上午，洛阳市瀍河区“为侨法律服务工作站”正式揭牌。

　　据了解，该工作站主要为侨界群众提供法律咨询服务，接受侨界群众委托代理诉讼业务，为侨界群众中的困难人员提供法律援助服务，协助侨务部门做好法律宣传、侨益维护、侨务信访等工作。既能为海外侨胞、港澳同胞和归侨侨眷提供新的权益保护渠道，也可为海外高层次人才回乡创新创业提供法律保障，切实维护他们的合法权益。

　　瀍河区侨联率先在县区成立“为侨法律服务工作站”，这一举措走在县区维护侨益阵地建设前列。(洛报融媒记者 王博东 通讯员 张红刚 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·嗓子痒、声音沙哑 警惕咽喉反流
  • ·乳腺结节会恶变成乳腺癌吗
  • ·漏服降糖药 漏打胰岛素怎么办？
    		•
    中老年游客“触网”未“入网” 智能手机使用有短板
    中老年游客“触网”未“入网” 智能手机使...
    中老年游客“触网”未“入网” 智能手机使用有短板
        移动支付、线上预约、电子客票、手机导航……在“数字化生活”潮流之下，为适应时代，越来越多的中老年人“...
  • ·嵩县石头部落 看野菊满山
  • ·王屋山上看“石柱连环画”
  • ·冬日周末 去城市书房品书香、听讲座、学烘焙
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳持续加大石窟寺保护力度 让人类文...
  • 游园、乐道成为洛阳惠民新名片
  • 嵩县白河镇下寺村：千年银杏树 带火...
  • 1500多公斤大葱被抢购一空 “大葱哥”...
  • 记者跑腿：孩子在外地上大学该在哪儿...
  • 一女孩半身悬空欲跳楼 俩保安默契配合...
  • “寒衣节”将至 请您文明祭祀
  • “退役”安全帽 摇身变花盆
  • 厉害了！洛阳网官方快手粉丝量突破100万
  • “全市通办”！洛阳不动产登记实现跨...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 11月11日
  • · 凌宇犀地被开发商私自变更规划啥时候恢复
    • 精彩图片
    洛阳：夜经济 夜品位 ...
    洛宁故县镇窑瓦村：依...
    【高清图】洛阳广州市...
    【视频】买特产吗？“...
    精彩热帖

    游大同坊、从政坊

    婚礼上的表演

    初冬

    考古博物馆随拍
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605