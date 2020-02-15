瀍河区为侨法律服务工作站揭牌

11日上午，洛阳市瀍河区“为侨法律服务工作站”正式揭牌。
11日上午，洛阳市瀍河区“为侨法律服务工作站”正式揭牌。
据了解，该工作站主要为侨界群众提供法律咨询服务，接受侨界群众委托代理诉讼业务，为侨界群众中的困难人员提供法律援助服务，协助侨务部门做好法律宣传、侨益维护、侨务信访等工作。既能为海外侨胞、港澳同胞和归侨侨眷提供新的权益保护渠道，也可为海外高层次人才回乡创新创业提供法律保障，切实维护他们的合法权益。
瀍河区侨联率先在县区成立“为侨法律服务工作站”，这一举措走在县区维护侨益阵地建设前列。(洛报融媒记者 王博东 通讯员 张红刚 文/图)
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