“寒武纪”来了！洛阳又添一家人工智能产业创新基地

12日，寒武纪人工智能产业创新基地揭牌仪式在西工区举行。

12日，寒武纪人工智能产业创新基地揭牌仪式在西工区举行。

寒武纪人工智能产业创新基地是西工区通过“资本招商”“产业链招商”等方式引进的科技创新项目。该项目主要以推动人工智能技术与实体经济深度融合为核心，开展人工智能芯片及系统产业化，建设人工智能产业应用研究院、智能计算平台、新型研发机构、专业化众创空间等，打造集产业技术研发、技术引进集成、产业人才培养、创新企业培育、技术培训服务等功能为一体的产业化基地。目前，该项目已在我市成立人工智能应用技术研究院，并与我市骨干企业和科研院所陆续开展研发合作。

据项目负责人介绍，预计2年左右，该项目能够孵化出基于人工智能芯片的特种机器人三维视觉模块、飞行器AI视觉模组等3至5家高成长性的人工智能应用型企业，带动我市人工智能专业人才集聚，助推制造业智能化升级。

揭牌仪式结束后，还举行了人工智能赋能产业高质量发展峰会，中科创达、麦飞科技与西工区签订了支持区域人工智能产业发展战略合作协议。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 赵普)