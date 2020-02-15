洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“寒武纪”来了！洛阳又添一家人工智能产业创新基地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-12 17:41

　　12日，寒武纪人工智能产业创新基地揭牌仪式在西工区举行。

　　寒武纪人工智能产业创新基地是西工区通过“资本招商”“产业链招商”等方式引进的科技创新项目。该项目主要以推动人工智能技术与实体经济深度融合为核心，开展人工智能芯片及系统产业化，建设人工智能产业应用研究院、智能计算平台、新型研发机构、专业化众创空间等，打造集产业技术研发、技术引进集成、产业人才培养、创新企业培育、技术培训服务等功能为一体的产业化基地。目前，该项目已在我市成立人工智能应用技术研究院，并与我市骨干企业和科研院所陆续开展研发合作。

　　据项目负责人介绍，预计2年左右，该项目能够孵化出基于人工智能芯片的特种机器人三维视觉模块、飞行器AI视觉模组等3至5家高成长性的人工智能应用型企业，带动我市人工智能专业人才集聚，助推制造业智能化升级。

　　揭牌仪式结束后，还举行了人工智能赋能产业高质量发展峰会，中科创达、麦飞科技与西工区签订了支持区域人工智能产业发展战略合作协议。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 赵普)
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·嗓子痒、声音沙哑 警惕咽喉反流
  • ·乳腺结节会恶变成乳腺癌吗
  • ·漏服降糖药 漏打胰岛素怎么办？
    		•
    中老年游客“触网”未“入网” 智能手机使用有短板
    中老年游客“触网”未“入网” 智能手机使...
    中老年游客“触网”未“入网” 智能手机使用有短板
        移动支付、线上预约、电子客票、手机导航……在“数字化生活”潮流之下，为适应时代，越来越多的中老年人“...
  • ·嵩县石头部落 看野菊满山
  • ·王屋山上看“石柱连环画”
  • ·冬日周末 去城市书房品书香、听讲座、学烘焙
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳持续加大石窟寺保护力度 让人类文...
  • 游园、乐道成为洛阳惠民新名片
  • 嵩县白河镇下寺村：千年银杏树 带火...
  • 1500多公斤大葱被抢购一空 “大葱哥”...
  • 记者跑腿：孩子在外地上大学该在哪儿...
  • 一女孩半身悬空欲跳楼 俩保安默契配合...
  • “寒衣节”将至 请您文明祭祀
  • “退役”安全帽 摇身变花盆
  • 厉害了！洛阳网官方快手粉丝量突破100万
  • “全市通办”！洛阳不动产登记实现跨...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 11月11日
  • · 凌宇犀地被开发商私自变更规划啥时候恢复
    • 精彩图片
    洛阳：夜经济 夜品位 ...
    洛宁故县镇窑瓦村：依...
    【高清图】洛阳广州市...
    【视频】买特产吗？“...
    精彩热帖

    游大同坊、从政坊

    婚礼上的表演

    初冬

    考古博物馆随拍
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605