出租、出售、出借银行卡手机卡，赶紧去销户！不然将会……

近日，洛阳市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席办公室发出通告，敦促出售、出租、出借、转让名下银行账户、手机卡的单位和个人限期主动销户，涉电信网络诈骗违法犯罪人员主动投案。

近日，洛阳市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席办公室发出通告，敦促出售、出租、出借、转让名下银行账户、手机卡的单位和个人限期主动销户，涉电信网络诈骗违法犯罪人员主动投案。

利用非法获取、收购的电话卡与受害人搭建通联后实施诈骗；利用非法获取、收购的企业对公银行账户、个人银行卡获取和转移诈骗所得涉案赃款，是电信网络诈骗违法犯罪分子常用的手段，也是公安机关打击电信网络诈骗犯罪“断卡”行动的工作重点。

通告指出，任何单位和个人将名下开办的企业对公银行账户、个人银行卡、电话卡向他人出售、出租、出借、转让，被他人用于实施电信网络诈骗的，可能触犯《中华人民共和国刑法》，涉嫌诈骗罪，伪造、变造、买卖国家公文、证件、印章罪，帮助信息网络犯罪活动罪。其不仅要依法承担刑事责任，也将受到相应信用惩戒：手机、宽带、固定电话停止办理新入网业务6个月至2年；银行账户5年内暂停非柜面业务、支付账户所有业务，并不得新开账户。

通告指出，即日起，具有上述出售、出租、出借、转让名下对公银行账户、个人银行卡、电话卡的单位和个人，限期主动到银行金融机构、通讯运营商营业网点自行注销账户(卡)，未造成危害结果或情节显著轻微的，不予追究法律责任；逾期未主动注销账户(卡)，造成危害结果的，公安机关将依法严厉打击。同时，严厉正告为谋取非法利益，实施“带队、收卡、贩卡”等违法犯罪行为，为电信网络诈骗违法犯罪分子提供帮助的人员，即刻收手，主动到公安机关投案自首，争取从轻、从宽处理，否则将依法追究刑事责任。

通告所称“银行卡”，包括所有具有支付结算功能的实体账户、第三方网络支付结算平台收付款码；“手机卡”包括具有通联功能的移动电话卡、固话、宽带及其衍生品，以及与移动通讯设备捆绑、注册生成的网络社交账号。(洛报融媒记者 申利超 通讯员 孙育豪 文/图)