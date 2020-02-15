“寒衣节”将至 请您文明祭祀

本月15日是农历十月初一，也是我国传统祭祀节日——寒衣节。按照传统风俗，人们会在当天焚纸点烛，纪念逝者。传统文化应当弘扬，也请您牢记文明在先。

本月15日是农历十月初一，也是我国传统祭祀节日——寒衣节。按照传统风俗，人们会在当天焚纸点烛，纪念逝者。传统文化应当弘扬，也请您牢记文明在先。

洛报融媒记者刚刚从洛阳市文明办和市城市管理局获悉，为了倡导文明祭祀，城管执法人员将在15日前后加强执法力度，制止不文明行为。

11月14日至16日5时—9时、18时—22时，在这两个时间段内，执法人员将依法清理取缔占道摆摊设点、售卖祭祀用品行为，并对容易引发安全隐患的祭祀行为进行制止。市文明办、市城市管理局呼吁广大市民移风易俗，采取居家祭祀、安全祭祀、网上祭祀、节俭祭祀的方式缅怀亲人、感恩先祖。严禁在城市的主次干道、背街小巷、广场小区、景区林区、绿化带等场所焚烧纸钱香烛、燃放爆竹烟花，为文明城市添彩，为污染防治助力，向火灾隐患说“不”。对不听从城管执法人员劝阻的，将依法取证并在媒体上曝光；涉及公职人员的，将通报至工作单位，与文明单位创建相挂钩；涉嫌违法的，移交公安机关惩处。（洛报融媒记者 李三旺 通讯员 胡惠娟）