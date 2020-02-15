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厉害了！洛阳网官方快手粉丝量突破100万
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-12 15:54

　　今日上午，洛阳网官方快手号迎来第100万位粉丝，迈入“百万大号”行列(>>查看详情：《刚刚，100万！》)，这是洛阳网继微信公众号、抖音号之后第三个迈进百万级平台的新媒体号。此举为洛阳日报报业集团媒体深度融合创造了坚强有力的条件。

　　“快手”是当前国内最大的短视频流量平台之一。2019年12月，洛阳网正式入驻快手平台，上线运营近一年，洛阳网官方快手号坚持助推洛阳高质量发展，服务市民生活，以大众喜闻乐见的方式，利用新的传播渠道，大力弘扬主旋律，传递正能量，被越来越多的网友认可、支持，成为“百万人都在关注的快手号”。

　　截至2020年11月12日，洛阳网官方快手号已先后发布2238条短视频，视频播放量达15亿次，收获点赞数5000余万。其中，《洛阳90后女护士支援武汉，第一天剃了光头》阅读量达2734万、《嵩县女孩朱海秀背着父母赴武汉抗疫》阅读量达1305万……一系列短视频，在快手平台上不断传递着洛阳正能量。

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　　目前，洛阳网已搭建起具有强大传播力、影响力的新媒体矩阵，网站、新媒体平台累计粉丝（用户）数量超过800万。迈入百万粉丝数量的新媒体平台包括洛阳网微信公众号（151万）、洛阳网抖音号（274万）、洛阳网快手号（100万），这些平台的粉丝数量远远超过同城其他媒体。(李珂尧)
[ 责任编辑：崔利利]
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