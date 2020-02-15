“全市通办”！洛阳不动产登记实现跨区办理

市民可在洛阳全市范围内异地申请办理不动产登记了！今日，洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，目前，该市已实行不动产登记“全市通办”。

市民可在洛阳全市范围内异地申请办理不动产登记了！今日，洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，目前，该市已实行不动产登记“全市通办”。

洛阳市自然资源和规划局相关负责人介绍，不动产登记“全市通办”是洛阳市委市政府深化“放管服”改革、优化营商环境的一项重要举措。“全市通办”制度是对已开展的“一窗受理”“互联网+不动产登记”“金融+不动产登记”等便民服务举措的进一步提升，旨在让服务对象实现就近办、网上办、全市通办，将“最多跑一次”改革推向纵深。

该负责人介绍，“全市通办”流程总体为“异地受理、属地审核、跨区办理”。“全市通办”打破了以往不动产权证属地办理模式，实现“多点受理、全市通办、数据跑路、属地审批、证书快递”，让办事群众办理不动产登记“就近办，便利办”。

申请

实行“全市通办”后，群众和企业可按照各个不动产登记服务大厅的范围，结合自身实际，选择离自己工作、生活较近的大厅服务窗口，就近提出申请。

受理

申请所在地不动产登记机构的工作人员，通过电子政务外网远程登录属地不动产登记平台，完成收件、核验，并受理不动产登记申请。

受理工作人员，要按《不动产登记操作规范》要求，依法查验申请主体、申请材料，询问登记事项、录入受理信息、出具受理结果。

同时，异地登记机构将以业务件为单位，对收取的纸质材料进行归集保管，并定期将纸质材料邮寄给属地登记机构。为保障属地登记机构及时归档需要，将在登记受理后5个工作日内将材料寄出。

审核

属地登记机构接收到异地申请的登记受理信息后，将利用电子档案，在线完成审核登簿。登记事项审核通过的，记入登记簿；审核未通过不予登记的，终止登记程序，通过短信、微信等渠道通知申请人不予登记原因。

随后，登记机构对需发放纸质权证的，在系统中打印《不动产权证书》或《不动产登记证明》。目前，不动产权证书可在不动产登记机构现场领取，也可通过邮寄证书方式邮寄给申请人。（洛报融媒记者 李东慧 通讯员 房良）