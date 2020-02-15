孟津60个贫困村全部稳定脱贫

今天上午，在洛阳市“决战脱贫攻坚 决胜全面小康”系列新闻发布会上，孟津县发布了脱贫攻坚取得的重大成果。

今天上午，在洛阳市“决战脱贫攻坚 决胜全面小康”系列新闻发布会上，孟津县发布了脱贫攻坚取得的重大成果。

孟津是洛阳脱贫攻坚任务较重的非贫困县之一，有贫困村60个，贫困人口25446人。脱贫攻坚战打响以来，孟津县坚持把脱贫攻坚作为重大政治任务和第一民生工程，推动脱贫攻坚取得决定性成效。

减贫任务按时完成

全县坚决扛牢主体责任，坚持精准方略，下足绣花功夫，向贫困宣战，累计投入各级财政专项扶贫资金2.9亿元，实施各类扶贫项目509个。截止2019年底，24937人摆脱绝对贫困，60个贫困村脱贫出列，贫困发生率从2015年底的4.88%降至0.13%。目前，剩余未脱贫人口均已达到脱贫条件。

贫困人口收入大幅增加

围绕“菜篮子”“米袋子”“果盘子”“肉案子”“奶瓶子”，着力打好产业扶贫、转移就业扶贫、金融扶贫、生态扶贫四场硬仗，累计实施特色产业扶贫项目299个，扶持带贫企业26家、合作社64家、家庭农场112个，谋划10条沟域经济示范带，打造提升4条高效农业观光带，7725名有就业意愿的贫困家庭劳动力实现转移就业。

社会进步明显加快

实施交通扶贫项目121个，实现“出门水泥路、抬脚上客车”，被评为全国四好农村路示范县。实施水利扶贫项目90个，“四类对象”危房改造1468户。对符合条件人员及时纳入兜底保障范围。改善薄弱学校，落实“两免一补”，资助困难学生40余万人次，获得“全国义务教育发展基本均衡县”荣誉。农村人居环境焕然一新，成为全国村庄清洁先进县，干部群众获得感、幸福感、安全感明显提升。

自主脱贫能力稳步提高

坚持开发式扶贫方针，扶贫扶志扶智并行，创作编排反映精准扶贫的大型现代戏《瀍河湾》《挪门楼》。在208个村设立“一约四会”，建设新时代文明实践中心65个，爱心超市73个。培育致富带头人445人，涌现了“养兔能手”卢小峰、盲人按摩师王胜利、“草莓总管”孙抓子等自强脱贫模范，依靠勤劳的双手改变命运、创造幸福生活。

基层治理能力有效提升

推进党建引领、“三治”并进、服务进村(社区)，叫响做实“有困难找党员、要服务找支部”，农村基层党组织凝聚力战斗力得到了加强，进一步密切了党群干群关系，巩固了党在农村的执政基础。(洛报融媒记者 白云飞 文/图)