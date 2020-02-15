偃师：每个贫困户至少有两项产业增收措施

今天上午，在洛阳市“决战脱贫攻坚 决胜全面小康”系列新闻发布会上，偃师发布了当地脱贫攻坚取得的重大成果。脱贫攻坚战打响以来，偃师坚持精准脱贫战略，聚焦“两不愁三保障”，累计实现4666户15452人脱贫，20个贫困村全部摘帽出列。目前剩余的贫困群众153户402人也即将实现脱贫摘帽。

今天上午，在洛阳市“决战脱贫攻坚 决胜全面小康”系列新闻发布会上，偃师发布了当地脱贫攻坚取得的重大成果。脱贫攻坚战打响以来，偃师坚持精准脱贫战略，聚焦“两不愁三保障”，累计实现4666户15452人脱贫，20个贫困村全部摘帽出列。目前剩余的贫困群众153户402人也即将实现脱贫摘帽。

打好“四场硬仗”

坚决打好产业扶贫硬仗，重点培育来料加工、设施农业、畜牧养殖、生态旅游、特色种植等五大特色产业基地，累计投入扶贫资金1.725亿元，实施扶贫项目270个，其中产业项目92个，实现每个贫困户至少有两个以上产业覆盖或增收措施。坚决打好就业创业扶贫硬仗，依托我市民营经济产业基础较好的优势，探索建立了“政府引导、企业参与、部门推动、贫困户受益”的特色转移就业之路，7403名贫困劳动力全部实现转移就业。坚决打好生态扶贫硬仗，大力推进国土绿化生态补偿，足额发放补偿资金150余万元。坚决打好金融扶贫硬仗，累计投放小额信贷资金7601.15万元，覆盖贫困户2343户。

突出“六大行动”

实施健康扶贫行动，圆满实现226个行政村(社区)标准化卫生室全覆盖的目标任务，对3129名慢性病患者进行重点管理和用药指导，慢性病卡使用率达100%。开展教育扶贫行动，坚持依法依规控辍保学，全面落实惠民政策，累计发放教育补贴资金3000余万元，有效减轻贫困家庭负担。开展扶贫助残行动，建成7个贫困重度失能残疾人托养中心，办理残疾证1.7万余个，实现残疾证办理清零。开展易地扶贫搬迁行动，101户搬迁群众全部在产业集聚区安置，实现有劳动能力家庭每户一人以上稳定就业。开展危房改造行动，贫困人口安全住房问题得到全面有效解决。开展扶贫扶志行动，组建“脱贫故事宣讲团”，讲好个人励志、身边典型、家乡变化三个故事，贫困群众积极脱贫、奋发向上的内生动力全面激发。

实施“四项工程”

实施交通扶贫工程，20个贫困村道路全部硬化通行，全市226个行政村全部实现客车班线营运。实施水利扶贫工程，累计投入资金3160余万元，实施安全饮水巩固提升工程，确保了全部贫困群众饮水安全。实施电网升级和电商扶贫工程，建实现了226个行政村4G网络和所有贫困村光纤接入全覆盖。成功申报省级电商进农村综合示范县。实施环境卫生整治工程，全力推进农村垃圾治理市场化运作，实现226个行政村(社区)干净、整洁、有序的生活环境。（洛报融媒记者 白云飞 文/图）