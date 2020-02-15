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截至9月底，洛阳市建档立卡贫困残疾人已脱贫46991人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-12 10:45

　　今日上午，我市“决战脱贫攻坚 决胜全面小康”系列新闻发布会重点关注扶贫助残，市残联介绍自脱贫攻坚战打响以来我市统筹推进扶贫助残工作的情况。

　　今年是脱贫攻坚和全面建成小康社会的决战决胜之年，我市残疾人脱贫攻坚已取得决定性成效，截至9月底，全市建档立卡贫困残疾人54380人，已脱贫46991人，到今年年底将实现消除绝对贫困的目标，我市的残疾人获得感、幸福感和安全感持续提升。

　　贫困残疾人脱贫攻坚是打赢脱贫攻坚战的重要组成部分。市委、市政府高度重视贫困残疾人脱贫攻坚工作，把残疾人脱贫攻坚纳入市委、市政府督查考核范围，列入我市脱贫攻坚三年行动计划，把“扶贫助残行动”列为全市打赢脱贫攻坚战三年行动计划的“六大行动”之一，并成立了市扶贫助残行动指挥部，统一指挥、协调推动残疾人脱贫攻坚工作。

　　自2018年以来，我市实施建档立卡残疾人家庭无障碍改造16984户，市级投入资金1877.55万元；实施0-6岁残疾儿童康复救助服务3258名，投入资金5100余万元。2018年在全市建成116个残疾人托养中心，当年建成当年实现入住，目前入住1834人，入住率达81.9%。三年来，全市共完成各类残疾人培训334期，培训残疾人14935人，实现残疾人就业11551人；资助残疾人大学生和残疾人子女大学生3076人，投入资金642万元；14468名残疾人免费乘坐公交车累计810万人次，投入补贴资金950余万元。

　　在2019年度全省残疾人工作会议上，我市专题介绍了残疾人脱贫工作经验，2018年度和2019年度我市在全省残疾人工作目标完成情况综合评定中名列第一。

　　下一步，市残联将重点做好三个方面的工作：一是抓好贫困残疾人普惠性政策落实，二是持续关注贫困残疾人解困工作，三是做好脱贫攻坚总结宣传。

　　市残联相关负责人还表示，将大力宣传残疾人自强模范和脱贫典型事迹，激发残疾人脱贫致富内生动力，营造扶贫助残良好氛围，动员社会各界广泛参与，共同助力打赢贫困残疾人脱贫攻坚战，确保全面建成小康社会，残疾人一个也不能少。(洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 杨润颖 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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