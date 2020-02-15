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“退役”安全帽 摇身变花盆

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-12 08:31
小学生在报废安全帽上画的画

　　太阳、小草、兔子……近日，在伊川县鸣皋镇博乐学校的用电安全课堂上，小学生们用画笔在安全帽上绘出自己喜欢的图案，还以帽为盆，种上各种花草。没多大工夫，一顶顶安全帽就成了既好看又实用的花盆。

　　这些报废的安全帽来自国网伊川县供电公司。今年5月，该公司启动“帽美如花——报废安全帽再利用”社会责任项目，把公司报废的安全帽收集起来，联合中小学校开展“涂涂画画说安全”活动。

用报废安全帽当花盆种植物

　　“电力安全帽质地坚固，不易破损，报废以后，可以当花盆用，也可以在上面画画，变成装饰品。”国网伊川县供电公司相关负责人说，按照相关规定，电力安全帽“服役”时间最长不能超过两年半，一旦超期，即便没有出现破损等问题也要强制报废。该公司平均每年报废的安全帽接近200顶，以往，为防止它们流入社会被二次使用埋下安全隐患，通常的做法是粉碎后当废品处理掉。

　　今年5月，“帽美如花——报废安全帽再利用”社会责任项目启动后，国网伊川县供电公司把电力安全教育视频二维码印在报废安全帽上，并依托公司“焦裕禄”党员服务队，联合学校开展用电安全讲堂，引导学生在安全帽上作画、种花，这种寓教于乐的形式极大地激发了学生们参与活动的积极性，也赋予了报废安全帽新的使命。(记者 牛鹏远 通讯员 臧广聚 李柯 文/图)
[ 责任编辑：潘亮]
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