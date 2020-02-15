10月洛阳网百姓呼声回复率为99.47%

记者昨日获悉，洛阳网“百姓呼声”平台10月收到各类帖子共计6211条，其中投诉类帖子2860条、咨询类帖子2856条、建议类帖子495条。已回复帖子6178条，回复率为99.47%，比9月上升2.67个百分点。

记者昨日获悉，洛阳网“百姓呼声”平台10月收到各类帖子共计6211条，其中投诉类帖子2860条、咨询类帖子2856条、建议类帖子495条。已回复帖子6178条，回复率为99.47%，比9月上升2.67个百分点。 记者昨日获悉，洛阳网“百姓呼声”平台10月收到各类帖子共计6211条，其中投诉类帖子2860条、咨询类帖子2856条、建议类帖子495条。已回复帖子6178条，回复率为99.47%，比9月上升2.67个百分点。 在职能部门方面，诉求问题涉及政府职能部门44个，其中37个回复率为100%。 在县(市)区方面，诉求问题涉及县(市)区政府、管委会18个，其中17个回复率为100%。 在公共服务行业方面，诉求问题涉及公共服务行业单位34个，其中23个回复率为100%。 此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。10月共抽查“百姓呼声”帖子3500条。抽查结果显示，有3个单位的12条帖子存在敷衍答复情况。其中，市市场监督管理局6条、伊滨区5条、伊川县1条。 10月“百姓呼声”未及时回复情况 职能部门 ●市民政局：帖子总数27条，3条未回复 ●市税务局：帖子总数44条，2条未回复 ●市交通局：帖子总数81条，1条未回复 ●市市场监督管理局：帖子总数79条，1条 未回复 ●市银保监分局：帖子总数10条，1条未回复 ●市金融工作局：帖子总数5条，1条未回复 ●市统计局：帖子总数3条，1条未回复 县(市)区政府、管委会 ●伊滨区：帖子总数101条，3条未回复 公共服务行业 ●弘义集团：帖子总数31条，3条未回复 ●市热力公司：帖子总数354条，2条未回复 ●文保集团：帖子总数8条，1条未回复 ●洛阳银行：帖子总数5条，1条未回复 回复率为0的： 洛阳城燃热力(帖子总数5条)、洛阳火车站(帖子总数3条)、中石化(帖子总数1条)、中石油(帖子总数1条)、中国太平洋人寿保险公司(帖子总数1条)、水投集团(帖子总数1条)、交通银行(帖子总数1条)（记者 郭宁康）