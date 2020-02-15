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10月洛阳网百姓呼声回复率为99.47%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-12 08:40

　　记者昨日获悉，洛阳网“百姓呼声”平台10月收到各类帖子共计6211条，其中投诉类帖子2860条、咨询类帖子2856条、建议类帖子495条。已回复帖子6178条，回复率为99.47%，比9月上升2.67个百分点。

　　在职能部门方面，诉求问题涉及政府职能部门44个，其中37个回复率为100%。

　　在县(市)区方面，诉求问题涉及县(市)区政府、管委会18个，其中17个回复率为100%。

　　在公共服务行业方面，诉求问题涉及公共服务行业单位34个，其中23个回复率为100%。

　　此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。10月共抽查“百姓呼声”帖子3500条。抽查结果显示，有3个单位的12条帖子存在敷衍答复情况。其中，市市场监督管理局6条、伊滨区5条、伊川县1条。

　　10月“百姓呼声”未及时回复情况

　　职能部门

　　●市民政局：帖子总数27条，3条未回复

　　●市税务局：帖子总数44条，2条未回复

　　●市交通局：帖子总数81条，1条未回复

　　●市市场监督管理局：帖子总数79条，1条

　　未回复

　　●市银保监分局：帖子总数10条，1条未回复

　　●市金融工作局：帖子总数5条，1条未回复

　　●市统计局：帖子总数3条，1条未回复

　　县(市)区政府、管委会

　　●伊滨区：帖子总数101条，3条未回复

　　公共服务行业

　　●弘义集团：帖子总数31条，3条未回复

　　●市热力公司：帖子总数354条，2条未回复

　　●文保集团：帖子总数8条，1条未回复

　　●洛阳银行：帖子总数5条，1条未回复

　　回复率为0的：

　　洛阳城燃热力(帖子总数5条)、洛阳火车站(帖子总数3条)、中石化(帖子总数1条)、中石油(帖子总数1条)、中国太平洋人寿保险公司(帖子总数1条)、水投集团(帖子总数1条)、交通银行(帖子总数1条)（记者 郭宁康）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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