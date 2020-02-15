1500多公斤大葱被抢购一空 “大葱哥”朱德林收获满满的感动

“感谢热心市民帮忙，我想通过《洛阳晚报》对他们说声谢谢！”11日，曾被本报报道过的嵩县竹园沟村党支部书记——“大葱哥”朱德林联系本报记者，想感谢那些不知名的热心人。

董弼尧（中）帮助“大葱哥”朱德林（右）卖葱

“感谢热心市民帮忙，我想通过《洛阳晚报》对他们说声谢谢！”11日，曾被本报报道过的嵩县竹园沟村党支部书记——“大葱哥”朱德林联系本报记者，想感谢那些不知名的热心人。

几天前，他和村民到市区售卖刚收获的大葱，有市民认出他是今年2月4日带领村民为武汉捐献5万公斤大葱的“大葱哥”后，主动帮忙寻找销路，1500多公斤大葱很快被抢购一空。

“说实话，我早把捐大葱的事儿抛到脑后了，咱就是个普普通通的农民，靠种地养家糊口。”朱德林说，眼下正是新鲜大葱上市的时节，竹园沟村今年种植的300余亩大葱喜获丰收。前两天，第一茬1500多公斤大葱收获后，朱德林和另一名村民用两辆小货车把葱运到市区珠江路上的一个农贸市场，“打算散称零售，探探行情”。

让朱德林意想不到的是，开卖没一会儿，一位买葱的瘦高个儿中年男子一眼就认出了他。“竹园沟村人好样的！你们给武汉捐献大葱的举动感动了很多人。”中年男子说罢，把手里的大葱放到地上，主动提出帮朱德林售卖大葱。就这样，在那位热心市民的叫卖下，朱德林的摊点迎来了一批又一批买葱的市民。

“两个多小时，卖掉了约400公斤大葱，车上还剩1100多公斤。眼看到中午了，那位热心市民突然说‘收摊吧，有人包圆儿了’。”朱德林说，原来，那位热心市民悄悄联系了市区两家公司，一家公司发动员工自发购买，预计需要500多公斤；另一家公司购买600公斤给员工发福利。随后，在那位热心市民的帮助下，剩余的大葱很快就销售一空。

11日，记者辗转联系上了那位热心市民，他叫董弼尧，是中石化洛阳工程有限公司驻汝阳县三屯镇庙湾村第一书记。

“我只是帮朱德林牵了线，买大葱的是众多热心市民。”董弼尧说，他一直被竹园沟村村民给武汉捐献5万公斤大葱的举动感动着，“我想很多人都愿意为这群可爱的村民做些自己力所能及的事儿”。（记者 郭学锋 文/图）