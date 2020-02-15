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记者跑腿：孩子在外地上大学该在哪儿参加医保？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-12 08:26

　　本期关注

　　近日，市民丁先生在洛阳网“百姓呼声”频道咨询，他的孩子在新乡市上大学，近日学校开始统一为学生办理医保，他想了解在学校参保和在家参保有什么区别。

　　听您倾诉

　　丁先生说，孩子上大学前，他在我市给孩子办有城乡居民医保并按期缴费。近日，在新乡上大学的孩子联系丁先生说，学校要为学生统一办理医保，但不强制，学生也可以选择在家乡办理。

　　“在家和在学校参保，缴纳保费和报销政策是否相同？如果在家参保，在学校期间生病就诊是否能报销？如果孩子在学校参保，对毕业回家再参保有没有影响？”丁先生想了解这些情况，来判断让孩子在哪里参保。

　　跑腿单位

　　市医疗保障中心

　　跑腿经历

　　市医疗保障中心相关部门负责人说，由于新乡市也在省内，和我市执行的城乡居民医保政策是一样的，所以缴费标准和报销比例基本一致。两者参加一个即可。如果学生在省外上大学，由于各省执行的医保政策不同，缴费标准和报销比例也可能不同，市民可以根据情况自行选择。

　　该负责人说，如果学生在外地的学校参保，寒暑假在家或实习期间生病就医，在当地住院就医，需联系学校了解报销流程及所需报销材料；如果学生在家参保，在校期间生病就医，需要个人先垫付相关费用，并准备住院发票、诊断证明或出院证明、病例复印件、总费用清单、身份证或户口簿等，在回家时到参保地的县(市)区医保经办机构报销。

　　“学生如果在外地的学校参保，个人账户里的余额不能在洛阳使用。不过，今年国家统一取消城乡居民医保个人(家庭)账户，全面开展门诊统筹，之前账户内的余额仍可以使用，但以后也不会增加额度，所以，学生在家参保，或者在学校参保，实际上没有太大差别。毕业回来未就业的仍可以重新登记参加我市城乡居民医保，就业后可以参加职工医保。”该负责人说。

　　跑腿结果

　　丁先生表示对相关政策已经清楚，感谢晚报记者。（记者 郭秩铭）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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