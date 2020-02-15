李朝辉：做黄河安澜的守护者

“我当过兵，退伍后到孟津黄河河务局工作，先后做过抢险队队员、洒水车驾驶员、装载机驾驶员……现在防汛办公室工作。”近日的一天下午，我们在孟津黄河河务局办公室见到李朝辉时，他如此自我介绍。

“我当过兵，退伍后到孟津黄河河务局工作，先后做过抢险队队员、洒水车驾驶员、装载机驾驶员……现在防汛办公室工作。”近日的一天下午，我们在孟津黄河河务局办公室见到李朝辉时，他如此自我介绍。

干一行、爱一行、专一行，这些年李朝辉就是这样一路走过来的。2005年，他通过公开竞聘，由豫西黄河机动抢险队转岗至孟津黄河河务局水政水资源科担任水政监察员。为更好地适应新工作，他利用业余时间坚持学习，拿到了法律自考专科毕业证。

2015年，李朝辉被调到防汛办公室工作，担任部门负责人。他深知，防汛工作无小事，于是，迎难而上，刻苦钻研业务，“干中学、学中干”。

在李朝辉看来，保护黄河要具体落实到每一件事情上。为确保水位观测的连续性，他曾多次不顾个人安危在汛期下河维修水位观测设施。2018年7月，在一次河势查勘时，为了确保数据准确，他携带测量设备踏着淤泥前往滩区，在寻找、测定水边线位置时，意外身陷泥潭，幸好爬上了一块水泥板。等同事将满身淤泥的他救出后，他还在遗憾自己没有把工作做完。

在每年汛期防洪期间，他经常吃住在单位，最长的一次连续54天没回家。孟津黄河河务局办公室主任翟松良是“一路看着李朝辉成长起来的”，他说：“李朝辉为人忠厚，团结同事，业务能力很强，在工作中从来不讨价还价，啥事儿都做到前面，是个让同事们‘服气’的同志。”

今年1月，李朝辉被评为孟津县第四届“道德模范”；4月，被评为河南黄河河务局2019年度“爱岗敬业模范”。（记者 冯莹雅 通讯员 司继红）