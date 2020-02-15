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全市依法规范信访举报打击诬告陷害澄清保护干部工作推进会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-12 08:29

　　昨日，全市依法规范信访举报打击诬告陷害澄清保护干部工作推进会召开，对相关工作进行再动员、再部署、再落实、再推进。

　　市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国参加会议并讲话。他强调，打击诬告陷害、澄清保护党员干部是贯彻落实习近平总书记重要指示精神的生动实践，全市纪检监察机关要切实提高政治站位和大局意识，不断增强推动此项工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。要牢牢把准工作方向，抓住工作重点，规范信访举报，严把保护党员干部的“第一关”；严查诬告陷害，用好保护党员干部的“杀手锏”；及时澄清正名，营造保护党员干部的“暖色调”，把各项工作做实做细做到位，努力取得监督执纪执法政治效果、纪法效果、社会效果相统一、最大化。要落实好“集中攻坚+常态推进”部署要求，对以往需要认定为诬告陷害行为进行查处的、需要进行澄清的问题进行大起底，把打击诬告陷害和澄清保护干部工作融入日常监督执纪执法，加强领导，压实责任，严格督察，狠刹歪风邪气，弘扬新风正气，持续营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。

　　副市长李保兴参加会议。（记者 李三旺 通讯员 陈聚涛）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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