洛阳：突出重点 压实责任 全力以赴抓好森林防灭火工作

昨日，市政府森林防灭火指挥部全体会议暨全市森林防灭火工作电视电话会议召开，贯彻落实全国、全省相关会议精神，对我市森林防灭火工作进行部署。

昨日，市政府森林防灭火指挥部全体会议暨全市森林防灭火工作电视电话会议召开，贯彻落实全国、全省相关会议精神，对我市森林防灭火工作进行部署。

市委常委、常务副市长王琰君参加会议并讲话。他指出，森林防灭火工作事关经济社会长远发展，事关生态建设成效持续巩固，事关人民群众生命财产安全和切身利益的保护。去年以来，我市森林防灭火形势总体平稳，但同时也存在着源头管控难度加大、责任制落实还有盲区、今年气象条件比较异常、森林火灾救援力量薄弱、森林防灭火工作还有短板等突出问题。

就做好下步工作，王琰君强调，各级各部门要全力以赴抓好森林防灭火工作，要突出源头管控，加大野外火源管理力度，严厉打击各种违章用火行为，坚决彻底消除火灾隐患。要强化预警监测，定期分析火险形势，及时采取响应措施，做到火情早发现、早报告。要做好应急准备，完善应急预案，强化物资储备，加强队伍培训，做到召之即来、来之能战、战之能胜。要科学扑救处置，完善联动指挥体系，加强风险评估，有力有序有效处置扑救火灾。要加强宣传引导，大力宣传森林防灭火知识和法律法规，营造全社会参与和支持森林防灭火工作的浓厚氛围，为全市经济社会发展创造安全稳定的环境。

副市长王军参加会议。（记者 李三旺）