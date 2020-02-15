洛阳中科生物芯片技术有限公司：“新”力量助力“芯”创新

一滴畜血滴在指甲盖大小的生物芯片上，再扫一扫二维码，猪伪狂犬病、口蹄疫等疫病检测报告就可在手机上即时显示。这项动物疫病检测领域的创新技术，是洛阳中科生物芯片技术有限公司自主研发的高新技术成果。

一滴畜血滴在指甲盖大小的生物芯片上，再扫一扫二维码，猪伪狂犬病、口蹄疫等疫病检测报告就可在手机上即时显示。

这项动物疫病检测领域的创新技术，是洛阳中科生物芯片技术有限公司自主研发的高新技术成果。

2017年3月，中科院“百人计划”入选者、中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究员马宏伟以“0+X”纳米膜技术为依托，与北京中科基因技术有限公司合资成立洛阳中科生物芯片技术有限公司。近年，该企业自主研发出生物芯片产品，率先成功应用于动物疫病检测，使目前的动物疫病诊断灵敏度、准确度、效率成倍提高，刮起动物疫病检测技术迭代的行业“旋风”。

近日，当记者来到位于高新区的洛阳中科生物芯片技术有限公司时，技术人员正加紧进行生物芯片技术的研发工作。该企业的技术研发团队成员，大多是“90后”，其中有1名博士、9名硕士。

28岁的李玉芳是毕业于河南农业大学的硕士研究生。自2018年起，她一直在该企业动物疫病诊断项目组负责新产品研发工作，目前是该项目组的研发主管。

在产品研发过程中常常会遇到各种技术性难题，为此，李玉芳常常得“泡”在实验室里，有时候一待就是一天。像这样的情况，她早就习以为常。近几年，这个年轻的团队大胆探索，勇于创新，研发出猪伪狂犬病病毒gD、gE蛋白二联检抗体检测试剂盒等一系列动物疫病联检产品，可对同一样品进行多种检测，大大提高了检测效率。

“如今，我们研发的系列高通量、数字化、快速检测生物芯片，能够快速准确地完成猪伪狂犬病、猪瘟、口蹄疫等动物疫病检测，在及时监测疫苗的免疫保护效果的同时鉴别是否有野毒感染，为进一步实施动物疫病防治提供了‘靶向性’依据。”提到研发成果，李玉芳自豪地说。

前不久，在第四届“中国创翼”创业创新大赛河南省分区赛暨第四届“豫创天下”创业创新大赛全省决赛上，洛阳中科生物芯片技术有限公司的“食品安全高通量智慧检测”项目获得创业组优秀奖。该项目的研发负责人是27岁的宁佳囡。

宁佳囡是毕业于华中农业大学的硕士研究生，目前是该企业食品安全检测项目组的研发主管。

“随着生活水平的日益提高，食品安全越来越成为人们关注的焦点。以前，对食品安全进行监测，费时费力，难以大规模地普遍进行。而现在，生物芯片则可以为食品安全把关。”宁佳囡说，市场上供应的肉、蛋、奶制品等食品是否有兽药残留，粮油中是否含有真菌毒素，都可以用生物芯片进行方便、快速检测。

近年，在宁佳囡的带领下，该研发团队以“0+X”纳米膜为载体，成功研发出抗生素、真菌毒素等生物芯片联检试剂盒，可快速完成食品中多种兽药残留、真菌毒素等检测。

“生物芯片的检测原理就像锁和钥匙的关系一样，用于检测兽药的抗体就像一把把锁，把众多的锁放在芯片上，而兽药就是一把把与锁对应的钥匙，如果哪把锁被打开了，就说明有相对应的钥匙，也就是说食品里有这种兽药残留。”宁佳囡说。

宁佳囡介绍，以食品兽药残留检测为例，利用传统的仪器检测方法，检测一种兽药大约需要一天的时间，现在利用生物芯片技术进行检测，大约3个小时就可以出结果，而且可以进行多种兽药的同时检测。

在宁佳囡看来，该企业有良好的科研环境、宽容的创新氛围，让他们这些年轻人能心无旁骛地做研发。“公司为我们提供了施展才华的舞台，在这里我感受到了价值感和成就感。”宁佳囡说，党的十九届五中全会提出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位。“十四五”即将到来，该企业将迎来新的发展机遇，接下来，她将继续带领团队成员勇于创新，努力研发新产品，为动物健康管理和食品安全保驾护航。（记者 戚帅华 通讯员 郑世孝）