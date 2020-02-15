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这个“书房管理员” 孔子都服

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-12 08:13

　　编者按：洛阳城市书房遍地开花，惠及百姓，让人人多读书、读好书。近日，我市启动“最美城市书房”“最美书房管理员”等评选活动（详见本报11月10日A03版），要将“多读书、读好书、善读书”的文明风尚推向高潮。古代的洛阳有没有这样的“城市书房”？古时候的“书房管理员”是什么样的人？古人喜欢看啥样的书？咱们今天就来掰扯掰扯。

　　洛阳是一方文化热土。这个地方的人看书藏书的历史源远流长。

　　早在两千多年前，东周王城的“城市书房”，就让慕名来访的孔子艳羡不已。

　　现代的城市书房面向所有市民开放，周朝的“城市书房”严格说来是官方藏书馆，只对贵族阶层开放，没有官府批准，闲杂人等一律不得入内。

　　当时，孔子还没被奉为圣人，是鲁国(今山东一带)学者，虽学有所成，但心中仍有困惑。

　　他这趟没白来。在洛阳，他遇见了一位低调而博学的“书房管理员”——老子，得其指点，茅塞顿开，大有收获。

　　这是孔子与老子的第一次会面，犹如太阳和月亮碰了头，是中国文学史上的一大盛事。

　　01 老子坐拥“书房”

　　老子姓李名耳，字聃。他的“头衔”，哪一项说出来都吓人一跳：著名思想家、哲学家、文学家、史学家，道家学派创始人，世界百位历史名人之一，世界名著《道德经》的作者……何况集这么多“头衔”于一身。

　　然而这些都是后人赠予老子的荣誉。在老子生活的东周时期，他的地位可没这么高。

　　史书里说，老子静思好学，博学多才，被推荐为东周守藏室的小吏。

　　东周守藏室位于洛阳城内，是官方收藏图书典籍的地方。

　　打个不太恰当的比方，当时的老子，大致相当于“书房管理员”，基本没什么实权。

　　不过，老子也不在乎那些功名利禄。他喜欢这份工作，因为可以尽情读书。

　　老子身为守藏室工作人员，近水楼台先得月，日日在书海遨游。

　　他如饥似渴、如痴如醉地读书，涉猎越来越广，研究越来越深，学问越来越大，没过几年，便修炼成了“通礼乐之源，明道德之旨”的学者，博古通今，名扬天下。

　　周王室提拔他当了守藏室史，相当于国家图书馆馆长。

　　02 孔子入周问礼

　　洛阳老城有清朝立的孔子入周问礼碑，上书“孔子入周问礼乐至此”。

　　史载，2500多年前的某一天，孔子决定去洛阳一趟，拜访拜访老子，请他带自己探访一下洛阳的“城市书房”，深入学习了解一番周礼的奥妙。

　　他对弟子南宫敬叔说：“我听说老聃博古通今，对礼乐文化甚有研究，你可愿随我入周问礼？”

　　南宫敬叔欣然同意，跑去请示鲁昭公。鲁昭公特派给孔子师徒一辆专车、一名车夫、一个侍从，支持他们前往洛阳。

　　从山东到河南，一路舟车劳顿不提。且说孔子到了洛阳，马上便去拜访老子。老子热情地接待了孔子一行，不但带其参观“城市书房”，还陪着他们欣赏音乐会、观看祭神典礼，深入感受周朝的文化礼仪。

　　03 来洛大有所获

　　据说，孔子参拜太庙时，见到了一个铜人，背刻铭文，提醒世人慎言。

　　当时的贵族，常以青铜器为载体铸刻铭文，记录重大事件，并将其收藏在宗庙里。若把青铜铭文看成史书，宗庙就像地位崇高的“城市书房”，阅读铭文，可以了解周朝的政治制度、礼乐文化、教育方式等。

　　譬如，周朝的青铜何尊上，刻有“唯王初迁宅于成周”“宅兹中国”等铭文，由此可知周成王定鼎洛阳是实情。

　　相传，夏朝的第一任君主大禹铸九鼎、传天下。九鼎上刻有铭文，被后世视为王权象征。

　　周公制礼作乐，营建洛邑成周城，辅佐周成王定鼎洛阳，将九鼎安置在了洛阳的宗庙里。

　　东周时期礼崩乐坏。孔子崇拜周公，梦想着重建文明秩序，立志要弘扬礼乐文化。入周问礼，是他为此所做的努力。

　　老子告诫孔子，上善若水，大智若愚，为人处世当戒骄戒躁，谦虚谨慎，心怀大志，谨言慎行。

　　孔子深以为然，直叹老子乃人中之龙，深不可测。

　　老子到底看了些什么书，才这般学识渊博？古代的书籍有哪些形式？是如何收藏的？下期接着说。（记者 张丽娜）
[ 责任编辑：潘亮]
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