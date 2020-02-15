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洛阳今天多云到晴天 气温8℃~21℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-12 08:05

　　这两天的天气舞台平静简单，短期内雨水不会出现，多云是主流。

　　市气象台根据最新的气象资料分析，短期内我市云系较多。预计今天多云到晴天，东南风2级到3级，气温8℃到21℃。明天多云，受东路冷空气影响，有3级到4级东北风，阵风5级左右，气温10℃到18℃。下周，17日到18日，受高空低槽和冷空气的共同影响，我市有一次明显降雨过程，气温下降明显。

　　下周，年度抗寒大战可能就要开启。除了火锅、被窝、奶茶等“暖”系物品，羽绒服也是保暖必备品。近日，中国天气网推出“全国羽绒服预警地图”，东北、西北地区属于“全天极寒区”，今冬必囤加厚加长款羽绒服。咱们河南北部属于“酷寒干冷区”，防风抗寒中长款羽绒服要备上，中部、南部地区属于“凉飕湿冷区”，短款羽绒服正合适。

　　抵御寒冷，除了要穿暖，还要吃好。立冬之后，在饮食上要少食生冷，可以适当食用一些热量较高的食品，如牛肉、羊肉等。按照中医理论，冬季应多食用黑色食品，如黑芝麻、黑米、香菇、紫菜、海带、黑木耳等。黑色食品的保健功效除与其所含的营养素、维生素、微量元素有关外，其所含的黑色素类物质还具有清除体内自由基、抗氧化、降血脂等作用。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）　　
[ 责任编辑：潘亮]
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