【我眼中的“十四五”】土窑荒废几十年，摇身变成“网红”打卡地

11日早晨，天气微寒，洛阳市洛宁县故县镇窑瓦村的村民贾军周匆匆吃过早饭，直奔镇里买菜去了——中午有几名游客要到贾军周的家庭宾馆吃饭，他和媳妇准备张罗几个拿手菜。

11日早晨，天气微寒，洛阳市洛宁县故县镇窑瓦村的村民贾军周匆匆吃过早饭，直奔镇里买菜去了——中午有几名游客要到贾军周的家庭宾馆吃饭，他和媳妇准备张罗几个拿手菜。

窑瓦村邻近故县水库，景色宜人，虽然到了冬季，仍有不少游客到此游玩。“村子美了，环境好了，不愁没游客。”贾军周笑道，他经营了四年家庭宾馆，有时一年赚六七万元。

走进窑瓦村，您要放慢脚步，细细品味，小桥、假山、民宿、石头墙……在阳光的映照下，远处的水库波光粼粼。除了美景，窑瓦村还有一处特色——土窑。目前，村里的33孔土窑已被改建成民宿，吸引一波波游客来此住宿体验。

靠山吃山，靠水吃水。2016年，窑瓦村抓住机会，发展乡村旅游，不少贫困户陆续将自家的房子改建成农家宾馆，董发超就是其中之一。他把自己住的土窑重新粉刷、装饰，购置新床，土窑入口处贴砖、更换大门……几经整修后，“董发超驿站”开门迎客，整个夏季，客人几乎没断过。

今年春天，董发超又把自家的一孔土窑改建成了宾馆。“我家床位不多，每年也能赚四五万元。”他说，每年3月底到10月是村子的旅游旺季，源源不断的游客从各地而来，村里有30余个家庭宾馆，房间经常供不应求，需要游客提前预定。

窑瓦村原有33孔废弃的土窑，无人问津。去年，洛宁县的一家企业把这些土窑承包下来，改建成具有乡村风情的民宿，如今成了水库边的“网红”打卡地。

“这些土窑不仅吸引来游客，也增加了村集体收入，村民还能到这儿打工赚钱。”该村的驻村第一书记周玺正说，窑瓦村将300余亩土地流转给企业，用于发展樱桃、梨、石榴、苹果等水果种植。

村子的环境美了，村民的口袋鼓了，昔日贫穷困顿的山村变成了美丽的“世外桃源”，村民对未来充满期望。

“下一步，我们在抓好乡村振兴工作的同时，将不断打造生态宜居乡村。”周玺正说，“通过持续提升村庄整体绿化水平,未来的窑瓦村将被郁郁葱葱的绿植包围。”为方便游客游玩，窑瓦村还将建设登山步道和特色美食一条街，扩大水果园种植面积，大力发展生态采摘，丰富旅游新业态，打造增收新亮点。届时，游客可以来此品美食、住民宿、体验采摘乐趣，村民可以通过售卖特色美食或到生态园务工增收。

临近中午，贾军周家的厨房飘出阵阵饭香，他和妻子正在给游客准备饭菜。“我家现有22张床位，明年，我不仅要扩大家庭宾馆规模，还要提升品质，争取打造成精品民宿，变成‘网红’打卡点。”贾军周边说边比划，眼里满是期待。（洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 赵笑菊 文/图/视频）