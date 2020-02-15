经新310国道往返洛阳与三门峡注意绕行

11日，洛报融媒记者从洛阳市公路事业发展中心获悉，2020年11月15日至2021年8月15日，因国道G310洛阳境段(铁门镇至三门峡市界)改建工程铁门互通立交段半幅封闭改建施工，新老310国道交叉处向北至约3.5公里处实施交通管制。

11日，洛报融媒记者从洛阳市公路事业发展中心获悉，2020年11月15日至2021年8月15日，因国道G310洛阳境段(铁门镇至三门峡市界)改建工程铁门互通立交段半幅封闭改建施工，新老310国道交叉处向北至约3.5公里处实施交通管制。 11日，洛报融媒记者从洛阳市公路事业发展中心获悉，2020年11月15日至2021年8月15日，因国道G310洛阳境段(铁门镇至三门峡市界)改建工程铁门互通立交段半幅封闭改建施工，新老310国道交叉处向北至约3.5公里处实施交通管制。 本次交通管制共9个月，分3个阶段实施半幅单向通行，对经新310国道往返洛阳与三门峡的车辆影响较大，以下为有关部门提供的绕行参考方案： ■第一阶段2020年11月15日——2021年3月31日 ●洛阳至三门峡方向车辆绕行线路：洛阳--新310国道——杨沟互通立交——022乡道(运煤专线)——老310国道--三门峡。 ●三门峡至洛阳方向车辆按原路线正常行驶。 ■第二阶段2021年4月1日——2021年6月30日 ●洛阳至三门峡方向车辆绕行线路：洛阳——新310国道--新建铁门互通立交A匝道——老310国道——三门峡。 ●三门峡至洛阳方向车辆绕行线路：三门峡--老310国道——022乡道(运煤专线)——杨沟互通立交——新310国道——洛阳； ■第三阶段2021年7月1日——2021年8月15日 ●洛阳至三门峡方向车辆绕行线路：洛阳--新310国道--新建铁门互通立交A匝道——老310国道——三门峡。 ●三门峡至洛阳方向车辆绕行线路：三门峡--老310国道——新建铁门互通立交B匝道--新310国道——洛阳。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 吴伟 文/图）