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汝阳这名保安小哥三次救人！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-11 20:24

　　“把人救上岸才发现，我皮鞋跑丢了，脚后跟也有点疼。”11日，接受采访时，汝阳县某单位的35岁保安刘江华笑着说。

　　8日赶上周末休息，天气晴好，当天中午，刘江华带着渔竿到县城的汝河隆盛大桥附近钓鱼。刚坐下不久，他听到一阵阵呼救声，循声望去发现，一名女子正在百米外的河面挣扎。

　　见状，刘江华把渔竿一扔，撒腿就朝女子的落水方向跑，边跑边把外套脱了随手扔在路边。

　　“落水女子离岸边有七八米，岸边都是湿滑的水泥坡，要是贸然下河施救，没十足把握把她救上岸，我俩都有生命危险。”刘江华说，当时，他脑海忽然闪出这个念头，加上环顾四周没看到能帮忙的人，他顿时有些迟疑。

　　刘江华说，他忽然想起当天钓鱼携带了草绳，立即跑回钓鱼的地方拿绳子。再折返回现场时，一名钓友已闻声赶来，他们将绳子扔到落水者面前，大声呼救让落水者拉紧绳子，两人用尽全力将落水女子拉到岸边。

　　落水女子上岸后意识清醒，可不论刘江华怎么问，她都闭口不提家在哪儿，一直大哭，像是受了很大委屈。眼看女子冻得浑身哆嗦，刘江华赶紧把外套搭在女子肩上保暖，他也才发现左脚上的皮鞋跑丢了，脚后跟也传来阵阵刺痛。随后，民警接警赶来处理此事。

　　接受采访时，刘江华所在的安保公司负责人张莉告诉记者，这已不是刘江华第一次救人，他还有两次救人经历。刘江华自小在河边长大，水性不错，2001年夏天，他路过陆浑灌渠时发现一名女童落水，跳进渠内将对方救上岸。2008年秋，刘江华和父亲在蔡店乡附近钓鱼时，发现一名年轻女子落水，危急关头他纵身一跃跳入河中施救，但落水女子挣扎时险些将刘江华拖入深水区，好在他拼尽全力才将对方救上岸。

　　“都是力所能及的事，如果再遇到这种情况，我还是会去救，否则心里过不去。”刘江华腼腆地说。(洛报融媒记者 王博东 通讯员 高召 周彦儒 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩]
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