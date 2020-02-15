限量版洛阳公交卡免费送？相关单位：假的！

近日，一则“限量版洛阳公交卡免费送”的活动消息出现在不少人的微信朋友圈。对此，市公交集团、洛阳交通一卡通有限公司相关负责人均表示，他们从未授权任何单位及个人销售或赠送其发行的公交卡。

近日，一则“限量版洛阳公交卡免费送”的活动消息出现在不少人的微信朋友圈。对此，市公交集团、洛阳交通一卡通有限公司相关负责人均表示，他们从未授权任何单位及个人销售或赠送其发行的公交卡。

11月10日起，不少洛阳人的微信朋友圈出现“限量版洛阳公交卡免费送”的推文,文中称将相关链接文章转发至朋友圈,并附带“我已申请”4个字,即可免费领取限量版公交卡，这种公交卡为卡通人物形象的异形卡。

不过，让人疑惑的是，文章中称，推出免费赠送公交卡的活动，是为了庆祝洛阳高铁开通十周年。最后还特别说明“本活动仅为本平台粉丝福利活动，由个人自主举办，与任何官方无关。”“此卡只是改变了传统公交卡的外观,可以正常进行充值和刷卡。”

这一活动是真的吗？赠送的公交卡真的能用吗?昨日，市公交集团和洛阳交通一卡通有限公司均对外发表声明，没有推出相关赠送公交卡的活动。

市公交集团结算中心IC卡中心相关负责人说，目前，该集团对外发行的卡种主要有成人卡、学生卡、老年优惠卡、敬老卡等卡种，均为正常卡片，没有推出过异形公交卡。而且，普通公交卡只有在经过该集团加密处理后才可以正常刷卡使用，所以不存在有人统一批量采购后分销或发放的可能性。

洛阳交通一卡通有限公司相关负责人说：“此前，我们确实发行过异形卡，但是从未授权任何单位及个人销售或赠送我公司发行的公交卡。”

该负责人还说，虽然该公司发行的牡丹智行卡(交通部互联互通卡)是面向全国发行，多地都可使用，不记名、不挂失，但是实行属地管理，当地发行的卡片仅限在当地销售，也就是说洛阳发行的牡丹智行卡虽然可以在郑州使用，但是不能在郑州销售的。同样，外地发行的类似卡片，虽然可以在洛阳使用，但是不能在洛阳发行或销售。

记者操作发现，想要参与活动，必须要关注一个名为“都市酷出行”的微信公众号，该公众号注册时间为2020年9月18日，账号主体为“万宁市于易黎网络科技工作室”的一家企业，登记机关为海南省市场监督管理局。关注之后要转发链接至朋友圈,再截图发回,且在活动开奖前不能删除链接。截至11日18时，显示已经有近9000人参加,而获奖名额只有300个，且参与抽奖还需要授权登录。

市公交集团提醒，市民不要轻信此类内容的微信推文，要以官方及权威媒体的发布渠道为准。此次所谓的免费发放公交卡很可能是商业公司的营销幌子，为的是诱导公众关注微信公众号，不排除给个人信息等方面带来风险的可能，且此类手法已先后在成都、昆明、杭州等多个城市传播。(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 赵承 王磊)