打疫苗为何不能刷医保卡？洛阳市医保局回应

近日，市民孙颖(化名)通过洛阳网“百姓呼声”频道反映，她带孩子到家附近的社区卫生服务中心接种二类疫苗，原本想刷自己的医保卡支付疫苗接种费，却被告知不能使用医保卡，只能用现金。10日，记者到有关部门进行采访。

近日，市民孙颖(化名)通过洛阳网“百姓呼声”频道反映，她带孩子到家附近的社区卫生服务中心接种二类疫苗，原本想刷自己的医保卡支付疫苗接种费，却被告知不能使用医保卡，只能用现金。10日，记者到有关部门进行采访。

今年27岁的孙颖是位“新手妈妈”，前不久，她到高新区创业路上一家社区卫生服务中心，给孩子接种二类自费疫苗。“我在一个洛阳本地宝妈微信群里得知，家长可以用自己的医保卡支付孩子的疫苗接种费，没想到第一次尝试就卡壳了。”孙颖说，社区卫生服务中心工作人员告诉她，按照有关规定，不能使用医保卡支付疫苗接种费。

记者注意到针对孙颖的投诉，市卫生健康委员会于11月6日在网上回复：1.关于诉求人反映高新区创业路社区卫生服务站疫苗接种不能用医保支付问题，不能刷职工医保是有文件要求的；2.因疫苗(接种费)是“零价差”，该卫生服务站使用的微信支付、支付宝支付均为银行提供的对公账户，均有费用(手续费)，无任何文件明文规定要求疫苗缴费使用微信支付、支付宝支付，也无任何文件说明由此产生的费用由谁承担；3.人民币现金为法定支付手段。

值得注意的是，记者从多名婴幼儿家长处得知，他们曾有使用个人医保卡为孩子支付疫苗接种费的经历。有家长直言：“就是看中了可以刷医保卡支付，才给孩子接种了二类自费疫苗。”

市医疗保障局相关科室负责人说，基本医疗保险用药范围通过制定《基本医疗保险药品目录》(以下简称《药品目录》)进行管理，符合《药品目录》的药品费用，按照国家规定由基本医疗保险基金支付。《药品目录》实行通用名管理，《药品目录》内药品的同通用名药品自动属于基本医疗保险基金支付范围。

今年9月1日起施行的《基本医疗保险用药管理暂行办法》对部分药品的医保支付条件进行限定，其中也明确了不纳入《药品目录》的药品。不纳入《药品目录》的药品有八大类，分别为：主要起滋补作用的药品；含国家珍贵、濒危野生动植物药材的药品；保健药品；预防性疫苗和避孕药品；主要起增强性功能、治疗脱发、减肥、美容、戒烟、戒酒等作用的药品；因被纳入诊疗项目等原因，无法单独收费的药品；酒制剂、茶制剂，各类果味制剂(特别情况下的儿童用药除外)，口腔含服剂和口服泡腾剂(特别规定情形的除外)等；其他不符合基本医疗保险用药规定的药品。(洛报融媒记者 郭学锋)