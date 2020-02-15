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姑娘半身悬空欲跳楼 俩保安默契配合把人救
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-11 18:33

　　“多亏保安师傅及时出手，否则后果不堪设想。”11日，孟津县刘女士说起几天前的经历，仍心有余悸。她的孙女小李和家人闹矛盾后，竟爬上窗台打算轻生，小区保安果断处置把人救下。

　　刘女士家在孟津县桂花大道的某小区，她的孙女小李在家附近一所中学上九年级。几天前，小李从学校逃课回家休息，小李的爸妈对其批评后离开。“孙女在卧室里号啕大哭，我想她哭一会儿便会消停，就没太在意。”刘女士说。

　　让刘女士始料未及的是，她转身在客厅收拾家务时，孙女已爬上窗台半身悬在空中。“我和同事王典军巡逻到楼下发现情况不对，赶紧跑到4楼这家住户。”小区保安队长朱延杰说，当时，小李的情绪非常激动，他不敢贸然上前，避免刺激对方。

　　“闺女，有啥委屈给伯伯说说，老伯给你做主。”朱延杰试探着安慰小李。“他听到我的话后，扭头往屋里看了一眼，转过头望向窗外哭得更厉害了，这说明我的话她听进去了。”朱延杰说，随后，他不断安抚小李，还批评她父母不懂得换位思考。与此同时，他挥手示意王典军抓住时机把人拉回屋。

　　果不其然，朱延杰的话，引得小李频繁扭头与他对视。王典军看准时机，箭步上前紧紧抓住小李的胳膊，朱延杰也顺势上前，合力把人拉到屋里。

　　随后，辖区派出所民警、消防救援人员相继赶到，众人你一言我一语苦口婆心劝说小李近1个小时，小李终于解开了心结。小李说，她因学习压力大逃课，也理解爸妈是恨铁不成钢，随后会调整好状态返回学校，以后不再做出类似举动。(洛报融媒记者 郭学锋)
[ 责任编辑：席倩倩]
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