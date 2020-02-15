洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

11月20日起，私家车免检“红包”细则来了……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-11 18:18

　　11月20日起，公安部推出12项公安交管“放管服”改革新举措将开始实施，享受6年以内免检政策的非营运小微型客车范围扩大，私家车6至10年需上线检测的次数也将减少。

　　不少市民对这项政策的具体实施办法有一些疑问，昨日，市交警支队机动车检测监管大队工作人员对相关问题进行解答。

　　根据公安部相关改革新举措规定，11月20日起，享受6年以内免检政策的非营运小微型客车范围扩大，从6座及以下扩大到9座及以下。此外，9座及以下非营运小微型客车第6至第10年上线检测的频率，也从1年一次改成2年内一次。面包车、发生造成人员伤亡的交通事故或者非法改装被依法处罚的车辆不享受上述改革新举措，仍需按原规定周期检测。

　　政策发布后，不少市民来电咨询：家里的9座以下非营运小微型客车正好在第7年上线检测过，下次年检时间是第9年吗？家里的9座以下非营运小微型客车刚好要在今年11月接受第7年或第9年检测，是否可以不用进行这次上线检测，等到11月20日改革新举措实施，免于这次检测？

　　对此，市交警支队机动车检测监管大队工作人员说，市民可以通过下列机动车注册登记时间、免于上线检测次数和需到检验机构上线检测时间的对照表，了解改革新举措实施后，车辆免于年检和需要上线年检的时间。

　　注册时间在2011年10月31日(含)之前的9座及以下非营运小微型客车，需在第10年上线检测，此后10至15年每年检验一次，15年以上的，每半年检验一次；

　　注册登记时间在2011年11月1日(含)至2013年10月31日(含)之间的9座及以下非营运小微型客车，还可以在第9年享受1次免检，在第10年需上线检测；

　　注册登记时间在2013年11月1日(含)至2014年10月31日(含)之间的9座及以下非营运小微型客车，还可以在第7年、第9年享受2次免检，在第8年、第10年需上线检测；

　　注册登记时间在2014年11月1日(含)至2016年10月31日(含)之间的9座及以下非营运小微型客车，还可以在第7年、第9年享受2次免检，在第6年、第8年、第10年需上线检测；

　　注册登记时间在2016年11月1日(含)至2018年10月31日(含)之间的9座及以下非营运小微型客车，还可以在第4年、第7年、第9年享受3次免检(第4年需正常申领检验标志)，在第6年、第8年、第10年需上线检测；

　　注册登记时间在2018年11月1日(含)之后2年内的9座及以下非营运小微型客车，可在第2年、第4年、第7年、第9年享受4次免检(第2年、第4年需正常申领检验标志)，在第6年、第8年、第10年需上线检测。

　　市交警支队机动车检测监管大队工作人员说，简单来讲，在用车第7年已按规定上线检测的9座及以下非营运小微型客车，在第8年免检，第9年、第10年需正常检测；在用车第9年已按规定上线检测的，不享受免检政策，第10年仍需检测。

　　按照注册登记时间，需要在今年11月，进行第7年或第9年线上检测的9座及以下非营运小微型客车，可暂时不用检测，等到11月20日改革新举措正式实施，相关系统升级后，这次上线检测会自动延伸到下一年。

　　需要注意的是，以上所说的车辆注册登记和检验到期时间以公安部网上登记的为准，市民可以登录“交管12123”APP查看。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 姜东 贾华)
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·经常趴着午休，11岁的他脊柱侧弯了
  • ·正跟朋友聚餐 他突然感觉天旋地转
  • ·经常饭后打嗝、烧心及时做胃镜检查
    		•
    中老年游客“触网”未“入网” 智能手机使用有短板
    中老年游客“触网”未“入网” 智能手机使...
    中老年游客“触网”未“入网” 智能手机使用有短板
        移动支付、线上预约、电子客票、手机导航……在“数字化生活”潮流之下，为适应时代，越来越多的中老年人“...
  • ·嵩县石头部落 看野菊满山
  • ·王屋山上看“石柱连环画”
  • ·冬日周末 去城市书房品书香、听讲座、学烘焙
    		•
    		 
    新闻排行
  • 拆除围挡，还路于民！施工方公开承诺...
  • 洛阳启动重污染天气橙色预警响应
  • 醉酒女子凌晨掉进护城河 消防队员紧急...
  • 未成年时被性侵 成年后还能索赔吗
  • 由转供改直供的小区首次供热时先供热...
  • “十三五”期间，洛阳文物保护利用工...
  • 【高清图】洛阳广州市场步行街开街 吃...
  • 洛宁故县镇窑瓦村：依托水资源 打造乡...
  • 103岁的王玲：生活规律心态好 粗茶淡...
  • 洛阳：夜经济 夜品位 夜美丽
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 11月11日
  • · 凌宇犀地被开发商私自变更规划啥时候恢复
    • 精彩图片
    一路美景 风光无限——...
    洛阳市2020年职业教育...
    洛宁县故县镇寻峪村：...
    2020年洛阳市青少年篮...
    精彩热帖

    游大同坊、从政坊

    游天囿牡丹园

    初冬

    黑水古城掠影
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605