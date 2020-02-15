11月20日起，私家车免检“红包”细则来了……

11月20日起，公安部推出12项公安交管“放管服”改革新举措将开始实施，享受6年以内免检政策的非营运小微型客车范围扩大，私家车6至10年需上线检测的次数也将减少。

11月20日起，公安部推出12项公安交管“放管服”改革新举措将开始实施，享受6年以内免检政策的非营运小微型客车范围扩大，私家车6至10年需上线检测的次数也将减少。

不少市民对这项政策的具体实施办法有一些疑问，昨日，市交警支队机动车检测监管大队工作人员对相关问题进行解答。

根据公安部相关改革新举措规定，11月20日起，享受6年以内免检政策的非营运小微型客车范围扩大，从6座及以下扩大到9座及以下。此外，9座及以下非营运小微型客车第6至第10年上线检测的频率，也从1年一次改成2年内一次。面包车、发生造成人员伤亡的交通事故或者非法改装被依法处罚的车辆不享受上述改革新举措，仍需按原规定周期检测。

政策发布后，不少市民来电咨询：家里的9座以下非营运小微型客车正好在第7年上线检测过，下次年检时间是第9年吗？家里的9座以下非营运小微型客车刚好要在今年11月接受第7年或第9年检测，是否可以不用进行这次上线检测，等到11月20日改革新举措实施，免于这次检测？

对此，市交警支队机动车检测监管大队工作人员说，市民可以通过下列机动车注册登记时间、免于上线检测次数和需到检验机构上线检测时间的对照表，了解改革新举措实施后，车辆免于年检和需要上线年检的时间。

注册时间在2011年10月31日(含)之前的9座及以下非营运小微型客车，需在第10年上线检测，此后10至15年每年检验一次，15年以上的，每半年检验一次；

注册登记时间在2011年11月1日(含)至2013年10月31日(含)之间的9座及以下非营运小微型客车，还可以在第9年享受1次免检，在第10年需上线检测；

注册登记时间在2013年11月1日(含)至2014年10月31日(含)之间的9座及以下非营运小微型客车，还可以在第7年、第9年享受2次免检，在第8年、第10年需上线检测；

注册登记时间在2014年11月1日(含)至2016年10月31日(含)之间的9座及以下非营运小微型客车，还可以在第7年、第9年享受2次免检，在第6年、第8年、第10年需上线检测；

注册登记时间在2016年11月1日(含)至2018年10月31日(含)之间的9座及以下非营运小微型客车，还可以在第4年、第7年、第9年享受3次免检(第4年需正常申领检验标志)，在第6年、第8年、第10年需上线检测；

注册登记时间在2018年11月1日(含)之后2年内的9座及以下非营运小微型客车，可在第2年、第4年、第7年、第9年享受4次免检(第2年、第4年需正常申领检验标志)，在第6年、第8年、第10年需上线检测。

市交警支队机动车检测监管大队工作人员说，简单来讲，在用车第7年已按规定上线检测的9座及以下非营运小微型客车，在第8年免检，第9年、第10年需正常检测；在用车第9年已按规定上线检测的，不享受免检政策，第10年仍需检测。

按照注册登记时间，需要在今年11月，进行第7年或第9年线上检测的9座及以下非营运小微型客车，可暂时不用检测，等到11月20日改革新举措正式实施，相关系统升级后，这次上线检测会自动延伸到下一年。

需要注意的是，以上所说的车辆注册登记和检验到期时间以公安部网上登记的为准，市民可以登录“交管12123”APP查看。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 姜东 贾华)