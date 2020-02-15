洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市2021年度科技发展计划项目开始申报 入围项目将获得市财政专项经费支持
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-11 17:43

　　11日，洛报融媒记者从市科技局获悉，我市2021年度科技发展计划项目申报工作已启动，入围项目将获得市财政专项经费支持。此次科技发展计划项目申报分为洛阳市重大科技创新专项和公益性科技项目。

　　●重大科技创新专项

　　分为成果转化、产业化类项目和核心技术攻关类项目，申报条件包括：项目符合国家、省和我市的产业、技术政策，创新性强；项目促进产业升级和产业结构调整，对我市产业发展具有较强带动作用；项目实施周期一般为两年，原则上不超过三年，成果转化、产业化类重大专项项目研发经费不低于500万元；核心技术攻关类重大专项项目研发经费不低于100万元等。

　　●公益性科技项目

　　分为乡村振兴专项和社会发展专项，其中，乡村振兴专项申报条件包括：符合国家、省、市产业、技术政策，创新性强；聚焦我市乡村振兴领域重大关键技术需求；有明确、量化的技术任务指标；实施周期一般为两年，不超过三年等。

　　社会发展专项申报条件包括：符合国家、省、市产业、技术政策，创新性强；节能环保项目要求自筹科研经费不低于200万元，医疗卫生项目要求自筹科研经费不低于15万元；有明确、量化的技术任务指标，突出社会效益；实施周期一般为两年，不超过三年，软科学项目实施周期不超过一年等。

　　●项目申报

　　须经各县(市)区科技局、财政局审核推荐，并于11月30日前报送至洛阳市民之家6楼市科技局窗口。咨询电话：63960866。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 赵亳)
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·经常趴着午休，11岁的他脊柱侧弯了
  • ·正跟朋友聚餐 他突然感觉天旋地转
  • ·经常饭后打嗝、烧心及时做胃镜检查
    		•
    中老年游客“触网”未“入网” 智能手机使用有短板
    中老年游客“触网”未“入网” 智能手机使...
    中老年游客“触网”未“入网” 智能手机使用有短板
        移动支付、线上预约、电子客票、手机导航……在“数字化生活”潮流之下，为适应时代，越来越多的中老年人“...
  • ·嵩县石头部落 看野菊满山
  • ·王屋山上看“石柱连环画”
  • ·冬日周末 去城市书房品书香、听讲座、学烘焙
    		•
    		 
    新闻排行
  • 拆除围挡，还路于民！施工方公开承诺...
  • 洛阳启动重污染天气橙色预警响应
  • 醉酒女子凌晨掉进护城河 消防队员紧急...
  • 未成年时被性侵 成年后还能索赔吗
  • 由转供改直供的小区首次供热时先供热...
  • “十三五”期间，洛阳文物保护利用工...
  • 【高清图】洛阳广州市场步行街开街 吃...
  • 洛宁故县镇窑瓦村：依托水资源 打造乡...
  • 103岁的王玲：生活规律心态好 粗茶淡...
  • 洛阳：夜经济 夜品位 夜美丽
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 11月11日
  • · 凌宇犀地被开发商私自变更规划啥时候恢复
    • 精彩图片
    一路美景 风光无限——...
    洛阳市2020年职业教育...
    洛宁县故县镇寻峪村：...
    2020年洛阳市青少年篮...
    精彩热帖

    游大同坊、从政坊

    游天囿牡丹园

    初冬

    黑水古城掠影
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605