洛阳市2021年度科技发展计划项目开始申报 入围项目将获得市财政专项经费支持

11日，洛报融媒记者从市科技局获悉，我市2021年度科技发展计划项目申报工作已启动，入围项目将获得市财政专项经费支持。此次科技发展计划项目申报分为洛阳市重大科技创新专项和公益性科技项目。

11日，洛报融媒记者从市科技局获悉，我市2021年度科技发展计划项目申报工作已启动，入围项目将获得市财政专项经费支持。此次科技发展计划项目申报分为洛阳市重大科技创新专项和公益性科技项目。

●重大科技创新专项

分为成果转化、产业化类项目和核心技术攻关类项目，申报条件包括：项目符合国家、省和我市的产业、技术政策，创新性强；项目促进产业升级和产业结构调整，对我市产业发展具有较强带动作用；项目实施周期一般为两年，原则上不超过三年，成果转化、产业化类重大专项项目研发经费不低于500万元；核心技术攻关类重大专项项目研发经费不低于100万元等。

●公益性科技项目

分为乡村振兴专项和社会发展专项，其中，乡村振兴专项申报条件包括：符合国家、省、市产业、技术政策，创新性强；聚焦我市乡村振兴领域重大关键技术需求；有明确、量化的技术任务指标；实施周期一般为两年，不超过三年等。

社会发展专项申报条件包括：符合国家、省、市产业、技术政策，创新性强；节能环保项目要求自筹科研经费不低于200万元，医疗卫生项目要求自筹科研经费不低于15万元；有明确、量化的技术任务指标，突出社会效益；实施周期一般为两年，不超过三年，软科学项目实施周期不超过一年等。

●项目申报

须经各县(市)区科技局、财政局审核推荐，并于11月30日前报送至洛阳市民之家6楼市科技局窗口。咨询电话：63960866。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 赵亳)