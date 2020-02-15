孟津有个“小岩姐姐”，她以正义之名守护未成年人成长

“小姐姐，你长得这么好看，声音这么好听，讲(法治)课还这么好！”“90后”郭岩最常听到别人对她如此评价，当然这也是大家公认的。她就是孟津县人民检察院第三检察部检察官助理、“小岩姐姐”未成年人检察工作室负责人，一个身穿蓝色制服的优秀法治课“老师”。

“小姐姐，你长得这么好看，声音这么好听，讲(法治)课还这么好！”“90后”郭岩最常听到别人对她如此评价，当然这也是大家公认的。她就是孟津县人民检察院第三检察部检察官助理、“小岩姐姐”未成年人检察工作室负责人，一个身穿蓝色制服的优秀法治课“老师”。

近日，我们参观了以她名字命名的“小岩姐姐”未成年人检察工作室，并听了很多她与未成年人检察工作的故事。

“一战成名”

出生于1992年的郭岩，被一身蓝色制服装扮得比较成熟，但马尾辫、空气刘海、满脸自信，无不透露出“90后”的她那股青春逼人、朝气蓬勃的气息。

毕业于西北政法大学法律专业的她，2014年到孟津县人民检察院公诉科工作，2017年工作调整开始从事未成年人检察工作。

未检工作是她当了母亲后要面临的“新世界”。没想到，刚到新岗位，就要参加一次全市范围内的未检竞赛。笔试、面试差强人意，不料讲课环节取得高分，最后她取得了不错的名次。

这一次“小试牛刀”可谓让郭岩在单位“一战成名”，这也大大增强了她的信心。

发现了自己的讲课特长后，尽管她曾经“最不想当老师”，但为了“送法下乡”，她积极主动与多单位合作到偏远山村讲法治课。不仅要讲课，还要把枯燥的法律用孩子们喜欢的语言，深入浅出地讲出来，以便拉进与孩子们的距离，更是对孩子们负责。为此，她非常重视每一堂法治课，要花很多时间提前备课，平时还要学习儿童心理学、未成年人犯罪等相关的书籍。

她说：“因为我要比普通老师更专业，要从法律的角度去对待一些特殊的孩子；我还要比普通老师更有爱心，因为看到那些特殊的孩子，会更加痛心。

“把简单的工作复杂做”

近来，她正在处理一起未成年人受伤害的案件，为了更好地帮助受害孩子，她利用下班时间去跟受害孩子聊天、玩耍，得知这个孩子喜欢乐高玩具，她想方设法满足孩子心愿。她说，在这些孩子面前，她就是一个有亲和力的小姐姐。

“做未检工作，就是在把简单的工作复杂做，但也是在做好事。”郭岩说，面对未成年人犯罪，定罪是最简单的办法，但是他们总要想尽办法保护未成年人，主动自觉做好涉罪未成年人的教育、感化、挽救工作。这要求他们在办案过程中严格遵循“少捕慎诉少监禁”原则，对于因一念之差触犯刑律的未成年人，能不捕的尽量不捕，能不诉的尽量不诉。

2018年，郭岩办理了一起未成年人盗窃案件，通过社会调查，了解到两名作案未成年犯罪嫌疑人系在校成绩优异的学生，平常表现也不错。面对他们的犯罪行为，郭岩既痛心又忧心。为了保障他们的学业和成长，郭岩毅然决定对他们做出了附条件不起诉的决定，而她深知，这背后她要做的工作将成倍增加。2019年8月，这两个孩子在郭岩和同事们的“保密”监督下，分别考入大学，其中一个还考入了国家重点大学。

“中学生是普法的重点人群。”郭岩说，为了更好地为中学生普法，她在孟津县第一县直中学兼职法治副校长，每周定时去该校讲课，深入每一个班，每次上课都能收到一大摞孩子们递来的“悄悄话”纸条，不管其中的问题是否与法律有关，郭岩都会一一回复。

因此，郭岩成了名副其实的“知心小姐姐”。曾有中学生深夜给她发信息求助，其外地的同学要跳楼该怎么办？郭岩为其出谋划策，一直陪伴到事情得到解决。

“阳光的守护者”

2018年年初，孟津县人民检察院以郭岩的名字、形象为基础成立“小岩姐姐”工作室，倾力打造孟津未检品牌形象。同时，“小岩姐姐FM”法治微播报正式开播，该栏目直接面对全县163所中小学校开展普法，每一期邀请不同年龄段的孩子做客直播间学习法律知识，并通过广播站、网络电台等新媒体手段发出“小岩姐姐”的法治信号。

截至目前，郭岩与同事共开展法治进校园活动100余次，受教育人数2万余人；该县涉罪未成年人再犯罪连续4年为零，其中有10个孩子学艺立身，3个孩子考入重点大学。郭岩也获得了诸多荣誉称号，如：2018年“洛阳市巾帼建功标兵”、2019年“河南省青年卫士”、2019年“全国维护妇女儿童权益先进个人”等。

“我们是阳光的守护者，以正义之名守护未成年人……”郭岩说，她最大的期待就是，受理的未成年人案件越来越少。

我们的愿望亦如是。(洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 司继红 晋慧慧 文/图)