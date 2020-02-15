@洛阳人！申办营业执照填报内容有变化

这两天，一些企业负责人在登录“河南省企业登记全程电子化服务平台”申请办理营业执照时发现，经营范围不能手动录入了。这是因为，自11月10日起，河南省市场监管局在全省范围内开展市场主体经营范围登记规范化工作，旨在解决经营范围登记工作中存在的申请填报难、表述不规范、标准不一致等问题。

这两天，一些企业负责人在登录“河南省企业登记全程电子化服务平台”申请办理营业执照时发现，经营范围不能手动录入了。这是因为，自11月10日起，河南省市场监管局在全省范围内开展市场主体经营范围登记规范化工作，旨在解决经营范围登记工作中存在的申请填报难、表述不规范、标准不一致等问题。

今日洛报融媒记者从洛龙区市场监管局获悉，该局已发出首张具有改革性意义的营业执照。11月10日14时，市民李女士在洛龙区政务服务大厅自助服务区自助申报公司注册登记，在办理过程中发现全程电子化系统与之前发生了较大变化，经营范围不能手动录入了。在大厅工作人员的帮助下，李女士经过全程电子化系统提交了洛阳市XX教育培训中心有限公司的设立申请，并顺利领取了营业执照。

洛龙区市场监管局相关人员介绍，此前市民申请办理营业执照，虽然利用全程电子化系统提交申请方便快捷，免去了跑腿的麻烦，但是在填写经营范围时，面临申请填报难、表述不规范、标准不一致等问题。此次改革后，经营范围实现了三个“标准化”：

第一，省、市、县(区)经营范围标准化。由河南省市场监督管理局在全程电子化服务平台中统一设置经营范围目录，申请人在系统中选择具体经营项目。简单来说，就是无论在省市场监督管理局还是在郑州市局、洛阳市局或涧西区、西工区等各个市场监督管理局登记的经营范围都实行一个标准。

第二，线上、线下经营范围标准化。线上办理时，申请人在全程电子化服务平台系统中选择具体经营项目。线下办理时，通过网址：https://jyfwyun.com，自主查询选择具体经营项目，其内容与线上申请一个标准。

第三、企业外网申报与行政审批内网系统经营范围标准化。无论企业在外网申报还是行政审批人员在内网系统受理审核时，经营范围都只能从登记规范表述目录中选择标准化条目申请和审批，实行一个标准。

据悉，实现“标准化”后，将填报经营范围由登记叙述文字优化调整为登记规范条目，由申请人在办理企业开办、经营范围变更时从经营范围登记规范表述目录中自由选择规范条目申请登记，可以进一步提高效率，便于市场主体依法自主开展经营活动。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 付倩 文/图)