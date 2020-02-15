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拍视频，拿大奖！洛阳职工短视频大赛邀你参加
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-11 16:32

　　今日，由洛阳市总工会、洛阳市委网信办联合主办的“网聚职工正能量  展现劳动新风采”洛阳职工短视频大赛启动。

　　本次大赛旨在通过群众喜闻乐见的短视频形式，记录在脱贫攻坚战、疫情防控阻击战、企业转型升级和全面推进复工复产中，洛阳市广大劳模、工匠、一线职工中发生的感人瞬间和奋斗故事，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，网聚洛阳职工正能量，展现新时代劳动者的风采。

　　依据大赛规则，参赛视频内容要符合国家法律法规，贴近大赛活动主题，内容健康、积极、充实，生动体现洛阳职工的风采。参赛视频及素材必须具备原创性，不存在知识产权争议。参赛视频根据内容可分为“工匠DOU绝活”“劳模DOU担当”“职工DOU风采”三种类型。参赛职工需自行将短视频作品同时上传至“#河南职工短视频大赛”和“#洛阳职工短视频大赛”抖音话题平台。时长原则上不超过1分钟。

　　作品上传时间截至11月25日。主办方将综合短视频内容和实际传播指数评选出洛阳职工短视频大赛一、二、三等奖及优秀奖、优秀组织奖若干名，并为获奖者颁发奖励证书，获奖作品也将通过媒体集中展播。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 任旭东 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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