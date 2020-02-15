伊川县贫困户产业覆盖率达到100%

今日上午，洛阳市“决战脱贫攻坚 决胜全面小康”系列新闻发布会伊川县专场举行，重点介绍伊川县脱贫攻坚工作情况和特色亮点。

今日上午，洛阳市“决战脱贫攻坚 决胜全面小康”系列新闻发布会伊川县专场举行，重点介绍伊川县脱贫攻坚工作情况和特色亮点。今年，该县实现剩余贫困人口1424户4490人高质量全部脱贫，贫困发生率由2015年年底的5.48%下降到零，全面建成小康社会愿景变成了美好现实。

作为省定贫困县，伊川县紧紧围绕“一收入两不愁三保障”核心指标，举全县之力尽锐出战、攻坚克难。在2019年3月省脱贫退出第三方评估验收中，该县以贫困人口零漏评、零错退、群众认可度98.79%、贫困发生率1.169%的优异成绩完成了脱贫摘帽任务。摘帽之后，伊川县坚决落实“四个不摘”要求，全面巩固脱贫成果。

打好“三保障”和安全饮水问题“歼灭战”。五年来，伊川县投入危改资金7458万元改造农村危房4798户，让贫困群众“住有所居、住有所安”；发放资助资金1.5亿元，资助学生30万人次，义务教育净入学率达到100%，确保贫困学生“应助尽助”；将贫困群众全部纳入城乡居民基本医疗保险和大病专项救助范围，累计补贴19万人次、减免5万人次、救治2000余人，实现“应参尽参”“应补尽补”和住院时无须交纳任何押金、出院时“一站式”结算。此外，该县共整合资金9487万元，实施农村饮水安全工程提升改造项目199个，让6.9万名贫困群众喝上“安全水”。

聚焦扶贫产业，汇聚巩固脱贫成果新动能。伊川县聚焦沟域经济规划建设万安山、龙凤山、伊河两岸三条沟域经济产业带，推动建业绿色基地、紫荆山苗木花卉基地、龙凤山古镇等一大批沟域经济项目蓬勃发展，为扶贫产业发展注入强劲活力；聚焦富硒产业建设富硒谷子、岭上硒薯、岭上硒椒、富硒西梅等10个产业基地，发展富硒农业21万亩，带动7300余名贫困群众走上致富路，伊川小米、岭上硒薯品牌效应和示范效果逐步显现；聚焦高效循环农业规划建设了肉牛养殖产业、粮改饲产业、特色种植产业、加工销售产业等四大产业集群。截至目前，该县贫困户产业覆盖率达到100%，359个行政村实现村村都有集体经济收入，88%以上的行政村集体经济收入达到5万元，50%以上达到10万元，脱贫成果得到进一步巩固。

突出公共服务，实现乡村“颜值”“气质”双提升。五年来，该县实施171个交通扶贫项目，让村村通、户户通成为现实；实施电网升级项目704个，60个贫困村通动力电率100%、户户通电率100%；实现贫困村综合性文化服务中心均达到“七个一”标准，群众文化生活更加丰富多彩；累计提升建设村卫生室47个，为全县60个贫困村卫生室配置136名合格乡村医生，组建基层服务团队171个1067人，实现贫困人口家庭医生签约服务全覆盖；建成乡镇电商服务站15个、村级电商服务点300个，农产品销售实现足不出户；全县农村环卫实现市场化运作全覆盖，农村人居环境得到明显改善。

“脱贫只是第一步，更好的日子还在后头。”在发布会上，伊川县相关负责人表示，该县将在打赢打好脱贫攻坚收官战的同时，全力推动脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，在中国特色社会主义乡村振兴道路上迈出新步伐、展现新作为、创造新业绩。(洛报融媒记者 王子君 通讯员 葛高远 文/图)