拆除围挡，还路于民！施工方公开承诺围挡时间 超期将被罚

随着我市城市建设的不断推进，为确保施工安全，不少道路周边都设置了围挡，但部分围挡的设置“随意任性”，不仅挤占公共交通道路，还影响市容市貌。

唐宫路供热工程公示牌

随着我市城市建设的不断推进，为确保施工安全，不少道路周边都设置了围挡，但部分围挡的设置“随意任性”，不仅挤占公共交通道路，还影响市容市貌。

记者近日从市城市管理局获悉，近期我市将对占用城市道路围挡进行专项治理，严惩“围而不建”、超期设置、围挡占用绿化带和人行道等行为，督促施工方尽快完成工程，拆除围挡，还路于民。

公开承诺围挡时间，超期将被罚

近日，记者在位于定鼎路的供热工程施工现场看到，工人正将城市道路挖掘许可公示牌(简称公示牌)固定在围挡上。公示牌上不仅写明了工程名称、施工地点、挖掘面积、建设单位等基本信息，还专门附有承诺：“市民朋友，洛阳热力公司承诺在2020年11月16日前按期完工，拆除围挡，还路于民，请您监督。”

“设置公示牌，既能告知广大市民围挡设置时间，也是督促施工方尽快完工的一种方式。”市城市管理局相关负责人介绍，按照占用城市道路围挡专项治理要求，目前我市对占用城市道路进行挖掘的项目实施“双十标准”，即道路挖掘工期10天、路面恢复工期10天，进一步明确施工时间和围挡设置时间。同时，施工方要在围挡上每隔20米悬挂公示牌，严禁“围而不建”。

由于地下管网复杂等原因，导致未能在10天内完成施工任务的，市城市管理局将按照每天2万元的标准对项目施工方进行经济处罚，同时责令施工方在围挡上悬挂城市道路挖掘致歉牌，告知工程延期原因和完工时间，请市民监督。

该负责人表示，市城市管理局还将设置“时间银行”，用于激励施工方更早地完成工程。“比如，用8天时间就完成了10天工期，剩下的2天时间可以预存在‘时间银行’中。如果下次遇到复杂地形等特殊情况，可从‘时间银行’中将上次预存的时间取出来，增加本次施工时间，避免受到处罚。如果‘时间银行’中没有预存时间，工程一旦超期将直接进行处罚。”该负责人表示。

围挡上部应设置喷雾装置，严禁占用绿化带、人行道

道路围挡设置和居民生活息息相关，围挡设置的规范与否考量着城市的管理水平，也关系着市民的出行安全。

根据我市出台的《洛阳市建筑工程施工现场围挡设置管理暂行办法》，我市对占用城市道路围挡设置的类型、标准、管理和维护等都有明确的要求。

建设单位在围挡设置之前，应当制作围挡设置方案，并向所在辖区行业主管部门备案；建设单位全程对围挡的安全负责，保持围挡的完好、整洁，围挡残缺、破损、倒斜的，应当及时修复或更换。

主干道两侧施工现场外立面应当按景观式围挡或制式统一围挡标准设置，按照“一路一规范，一路一统一”要求，统一规划设计，统一安装设置。

城区主要路段的施工现场围挡高度不应低于2.5米，其他路段的围挡高度不应低于1.8米，拆除工程应设置全封闭围挡，围挡高度不应低于2.5米；围挡上部应设置喷雾装置，保证围挡喷雾全覆盖；围挡立面应保持干净、整洁，定时清理。

值得一提的是，围挡设置处有交通道路绿化带的，应让绿化带露在围挡外，严禁占用绿化带、人行道设置围挡等行为。

市城市管理局上述负责人表示，我市将建立占用城市道路围挡长效管理机制，市城市管理局将派工作人员对全市占用城市道路围挡进行巡查，一旦发现违规设置、超期设置等情况，将现场取证后进行处罚，并督促施工方加快建设，尽快拆除围挡，还路于民。遇到围挡设置的各种违规情况，市民可拨打12319举报。（记者 孙小蕊 通讯员 胡惠娟 文/图）