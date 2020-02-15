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由转供改直供的小区首次供热时先供热后缴费
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-11 08:27

　　近日，记者挑选了一些市民关注度较高的供热问题，采访了供热企业。

　　我家在位于九都路的洛阳市土地规划管理局小区，现在供热改造已经完成，我为何还没收到缴费通知？今冬能用上暖气吗？

　　●答：该小区为本年度供热转供改直供的小区，目前改造工作已完成，供热前的各项准备工作已就绪，可按期供热。为了更好服务广大用户，保证供热质量，洛阳热力有限公司(简称洛阳热力)规定：由转供改直供的小区、加装供热设施的老旧小区，在首次供热时，均先供热后缴费，待供热正常后再通知用户缴费，您可留意小区内张贴的试热通知和缴费通知。

　　洛新开发区洛耐小区今冬能否供热？

　　●答：经了解，该小区内部的供热设施已建设完毕，但通往该小区的热源管网要穿越小区东侧地块。目前，洛阳热力正在积极协调，以便尽早供热。

　　恒大天第190号和191号两栋楼交房1年多了，前期问卷调查结果显示有用热需求的户数占比超过30%，请问今冬能否供热？

　　●答：该小区属于新建小区，供热设施已建设完毕。为了保障供热系统安全运行，新建小区初次开通暖气要满足两个条件：一是小区的供热设施已通过验收；二是小区总用热户数占该小区热力站供应总户数的25%以上，且单栋楼用热户数占该栋楼总户数的25%以上。如果满足以上两个条件，业主可以督促小区开发商到洛阳热力办理用热手续。

　　建安街1号古都绿城小区今冬能供热吗？

　　●答：该小区本年度决定增建供热设施的时间较晚，未被列入洛阳热力本年度的供热计划，目前该小区的热力站房已建成，测绘工作已经完成，正在进行施工图设计，计划明年采暖季供热。

　　临涧路28号院今冬能否供热？

　　●答：该小区原为转供小区，今年9月底才正式确定进行直供改造，目前各项工作正在加紧实施，由于工作量较大，开工时间较晚，预计在12月中旬供热。

　　河洛世家二期今冬能否供热?

　　●答：该小区为既有建筑增建供热设施，因签订合同较晚，未列入洛阳热力本年度的供热计划，小区供热设施正在按计划建设，预计明年春节前可以供热。

　　提醒：临近供热，供热客服电话也“热”了起来。为更好服务用户，今年洛阳热力在原有63005678客服电话的基础上，新增加了直供用户专属客服电话63305678。（记者 郭飞飞 通讯员 程诚）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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