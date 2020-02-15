水墨丹青“际会河洛”

昨日，“际会河洛——2020第三届全国省市中国画学会会长作品展”“河南省第十九届中国画艺术展暨河南省中国画学会第六届学术展”在我市开展。

昨日，“际会河洛——2020第三届全国省市中国画学会会长作品展”“河南省第十九届中国画艺术展暨河南省中国画学会第六届学术展”在我市开展。

全国省市中国画学会会长作品展从2016年开始，每两年举办一届。本届作品展共征集全国省市中国画学会会长妙手丹青126幅，作品有的描绘祖国大好河山，有的反映历史变迁，人物、山水、花鸟，各有所长，文化内涵和艺术技巧皆有可观。

河南省中国画学会2015年成立并举办了首届学术展，此后联合河南省美术家协会每年共同举办河南省中国画艺术展。今年举办的“河南省第十九届中国画艺术展暨河南省中国画学会第六届学术展”，共征集全省艺术家倾情创作的614幅作品，经专家组细致评审，入选190幅，获奖43幅。参展作品创作风格多元化，绘画语言具有独特性，充分体现了中原文化底蕴，展现了河洛时代精神，反映了河洛大地的发展成就。

经过多年积淀，如今这两个画展已成为河南省中国画学会的品牌性展览，在全省乃至全国国画界都具有较大的影响力。

本届作品展将持续到12月6日。欢迎广大市民朋友前往洛阳美术馆观展。(记者 申利超)