洛阳市中心医院在省技能竞赛中获佳绩

昨日，记者从市中心医院获悉，在郑州举行的河南省第二届腔镜基本技能竞赛中，该院参赛选手张树交获得全省缝合组冠军，王皇建、买二辉分别以全省第八名、第十一名的成绩获得分离组二等奖，洛阳市代表队获得团体二等奖。

昨日，记者从市中心医院获悉，在郑州举行的河南省第二届腔镜基本技能竞赛中，该院参赛选手张树交获得全省缝合组冠军，王皇建、买二辉分别以全省第八名、第十一名的成绩获得分离组二等奖，洛阳市代表队获得团体二等奖。

微创技术凭借其损伤小、脏器功能干扰轻、痛苦小、术后恢复快及美容效果好的优点，在许多领域都已取代传统手术，成为常规治疗方法。为进一步普及先进微创理念，持续提升河南省腔镜手术从业人员技术水平，省卫健委、省总工会联合举办河南省第二届腔镜基本技能竞赛。经过初赛等环节，共有36支代表队216名选手进入决赛。

市中心医院相关负责人表示，本届大赛在检阅各位选手精湛技艺的同时，还在全省范围内构建一个学习技术、展示才华的平台，激发全省外科医师立足岗位、争当岗位能手的热情。市中心医院将以本届大赛为契机，认真总结经验，进一步提升医疗质量和水平，不断探索提高医务人员技能水平的新途径、新方法，持续为医务人员学习技术、展示才能搭建平台。(记者 智慧 通讯员 高鸽)