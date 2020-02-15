“十三五”期间，洛阳文物保护利用工作成果丰硕

种子博物馆、考古博物馆、洛阳体育博物馆……这些我市今年新开放的博物馆，您逛过哪个？11月10日，记者从市文物局获悉，“十三五”期间，我市博物馆数量逐年增加、展览丰富多彩，全市博物馆年接待观众从“十二五”末的约700万人次增至近千万人次。

种子博物馆、考古博物馆、洛阳体育博物馆……这些我市今年新开放的博物馆，您逛过哪个？11月10日，记者从市文物局获悉，“十三五”期间，我市博物馆数量逐年增加、展览丰富多彩，全市博物馆年接待观众从“十二五”末的约700万人次增至近千万人次。

作为华夏文明的重要发源地，我市历史文化遗产丰厚，在中华文明史上有着重要地位。“十三五”期间，我市加快构建文化传承创新体系，坚持保护固态、传承活态、发展业态，探索走出一条文物保护利用和惠及民生相结合的洛阳特色之路，充分展示出坚定文化自信、传承中华文脉的历史担当，在推动文化繁荣兴盛上奋勇争先。

叫响“东方博物馆之都”品牌

走在洛阳的大街小巷，您可能会与一座博物馆不期而遇。“十三五”期间，我市相继建成开放中共洛阳组诞生地纪念馆、二里头夏都遗址博物馆等25座博物馆，全市博物馆数量从“十二五”末的60座增至目前的85座，其中三级以上博物馆达11座，博物馆总数和三级以上博物馆数量均居全省第一，“东方博物馆之都”建设初具规模。

“眼下，我市正加紧建设隋唐大运河文化博物馆、牡丹博物馆等18座博物馆，到今年年底，全市博物馆总数将达到100家。”市文物局局长余杰介绍，我市已基本形成主体多元、特色鲜明、富有活力的博物馆展示体系，“东方博物馆之都”品牌越叫越响亮。

在博物馆提质增量的同时，我市充分发挥文物资源优势，以实施陈列展览精品工程为桥梁，深化博物馆同国内城市和国外“一带一路”沿线国家和地区的交流与合作，助力洛阳打造国际人文交往中心。

在建设“东方博物馆之都”的过程中，我市始终将公益属性放在突出位置，现有85座博物馆中82座免费开放。同时，各博物馆积极开展社会教育活动，全市分类整合推出了10条“东方博物馆之都”旅游精品线路，通过线上公益课、线下研学、古装情景剧等形式，讲述洛阳悠久的历史文化故事，倾力打造特色文化服务品牌。

探索出大遗址保护“洛阳模式”

二里头考古遗址公园建成开放；隋唐洛阳城宫城区天堂、明堂、九洲池、应天门相互连通；汉魏洛阳故城国家考古遗址公园初具规模，宫城格局逐步显现……“十三五”期间，我市深入推进大遗址保护和考古遗址公园建设，主动把大遗址保护同旧城改造、乡村振兴和文旅融合发展有机结合，逐步探索出大遗址保护协同发展的“洛阳模式”。一个个站在大遗址上的“文化新地标”，成为洛阳历史文化的代言人，吸引着无数游客前来“打卡”，不断提升洛阳文化软实力和国际影响力，擦亮古都洛阳新名片。

丰厚灿烂的历史文化遗存，是洛阳的宝贵财富。“十三五”以来，我市不断探索文物保护利用新途径，着力提升考古工作质量和考古成果转化。从2016年至今，市文物考古研究院共实施基建考古项目76个，发掘古墓葬近3000座，出土历代文物近7000件(套)，取得了西朱村曹魏大墓、偃师聚贤路东汉墓、纱厂路西汉墓、定鼎府明代家族墓、史家屯西汉墓等多处重要考古新发现。

“加强文物保护利用，需要更多年轻人投身这项事业。”余杰表示，“十三五”期间，为缓解专业技术领域人才青黄不接问题，我市通过竞赛公开选拔优秀讲解员，并通过招才引智绿色通道引进急需专业技术人才，全市文博系统机构队伍和基础能力建设持续加强。

推动文物保护利用成果更好惠及群众

今年是龙门石窟列入《世界遗产名录》二十周年，“丝路华光——敦煌、云冈、龙门石窟艺术联展”在洛阳博物馆盛大展出，集中展现中华文明的结晶和文化融合的硕果，充分彰显中华优秀传统文化多元丰富、开放包容的永恒魅力。

“三大石窟在洛阳首次‘聚首’，要感谢高科技数字化技术的发展，借助3D打印、数字修复、VR展示等手段，文物信息得以留存，缺损文物得以‘复原’，流失文物得以‘回归’，文物保护利用研究成果得以走近大众、走向全球。”龙门石窟研究院院长史家珍说，龙门石窟正在建设一流的石窟三维数字化中心，以实现石窟文物数字化永久性、科学性保护，包括建成石质文物展示体验中心和三维数字化博物馆，加快三维数字化成果向科技保护和展示利用方面的转化，提高文物保护、活化和展示利用水平，拉近了观众与文物的距离。

按照今年出台的《洛阳市加强文物保护利用改革实施方案》，我市正大力推动更多文物保护利用成果更多更好惠及人民群众，通过打造华夏历史文明传承创新核心区、加强文物价值传播推广、加大不可移动文物保护力度、建立健全文物安全长效机制、加强科技支撑等，充分发挥文物资源优势，深入挖掘历史文化蕴含的时代价值，培根铸魂、守正创新，让优秀传统文化熠熠生辉、璀璨夺目。（记者 智慧 通讯员 仵荣全）