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以过硬作风谋事干事成事——四论打好收官战、开启新征程
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-11 08:19

　　奋力攀登，方能领略最美风景；真抓实干，方能谱写绚丽篇章。

　　无论是冲刺四季度、打好收官战，还是谋划新蓝图、开启新征程，体现的是政治站位，彰显的是作风作为，锤炼的是能力水平。市委书记李亚在全市重点工作推进会上强调，要强化实干、注重实效，始终以过硬作风谋事干事成事，不断开创洛阳发展新局面。再次把作风与实干摆在突出位置，凸显了对“实干兴洛”鲜明导向的一以贯之。

　　“用行动说话”，是共产党人的优良传统和鲜明品格，是党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革的根本保障。站在历史交汇点上，党的十九届五中全会绘就全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图，但需要我们解决的问题也会越来越多样复杂。面临外部环境变化带来新挑战、发展主题转换带来新任务、城市定位提升带来新要求，我们既要乘势而为驾“顺风船”，更要迎难而上开“逆风船”，这就迫切需要提升解决实际问题能力，把握发展规律，发扬斗争精神，永葆实干作风，想干事、能干事、干成事。

　　看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛。“十三五”时期特别是今年以来，全市上下深入贯彻习近平总书记重要指示，认真落实中央、省部署要求，克服“三种心态”、强化“三种精神”，不断强化落实力执行力穿透力，凝聚起推动发展的“硬核力量”。从经济总量先后突破4000亿元、5000亿元大关，到较短时间内取得抗疫斗争重大战略成果，再到建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎高潮迭起……一系列成绩单背后，折射的正是一种不甘落后、争先创优的劲头，一种全力以赴、只争朝夕的拼抢，一种“明知山有虎，偏向虎山行”的勇气和决心。

　　好的发展局面从来不是等来的、喊来的，而是拼来的、干来的。在发展的征程中，是坐井观天、小进即满，还是登高望远、加压奋进，是努力争先进、创一流，还是满足于一般化、差不多，结果大不一样。今年工作已经进入冲刺阶段，新的任务需要我们接续奋斗，必须突出实干实效，持续加强作风建设，以更加过硬的作风把各项工作做得更好。

　　以过硬作风谋事干事成事，就要永葆“闯”的精神，克服自满心态、强化进取精神，拓宽视野找差距，学习先进促提升，拉高标杆争一流，以更高标准把工作做得更好；就要永葆“创”的劲头，克服等靠心态、强化拼抢精神，主动作为打开局面，只争朝夕抢抓机遇，开拓创新敢为人先；就要永葆“干”的作风，克服安逸心态、强化攻坚精神，敢于迎难而上，坚持埋头苦干，保持攻坚韧劲，在攻坚克难中打开新局面、创造新业绩。

　　收官战胜利在望，新征程开启在即。加压奋进、实干争先，过了一山再登一峰，跨过一沟再越一壑，我们定能努力续写更多“春天的故事”，创造让外界刮目相看的“洛阳奇迹”！（洛平）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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