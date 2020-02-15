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红火日子“通”出来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-11 08:19

　　海拔最高，1400多米；位置偏远，深居西南角……在宜阳，花果山乡花山村堪称一个特殊存在。驱车前往，要先沿崎岖山路进入花果山景区，然后绕行一程宽不足5米、有77道弯之说的盘山路，抵达山顶后再翻过山头，一番上上下下，方可寻得花山。坡陡弯急、山高路远，是这里给予外来人的难忘记忆。

　　这是花山通往外界唯一的路，也无疑是一段特别的路。在村委会主任孔相才眼里，花山村的贫与富，关键就在路。他说，过去的花山，出了名的穷，脱贫攻坚伊始，全村789口人中贫困群众就有331人，贫困发生率高达41%。究其原因，有的是因病因残，有的是因为缺技术、缺资金，有的是因为孩子上学，但归根结底还在于交通不便带来的种种制约，直观体现就是出行受阻、运输受堵、眼界受限、增收受困。“路不通，花山面貌啥时候也改变不了。”路，是代代花山人始终割舍不掉的牵挂。

　　探寻花山发展史，“修路”确是浓重一笔。从最初于无路中踏出一条小路，到20世纪90年代修成能过车的沙石路，从2004年修建水泥路，到2017年加装护栏、2018年冬天重新修整并增加错车道，几十年间，在县、乡、村共同努力下，这条进村路越来越硬、越宽、越安全。而路的不断升级，也给村民生活带来显著变化——发展天地宽了，不少人走出深山，进城闯荡；增收路子多了，山货更易出山，避暑游风生水起，农家乐渐成规模，200亩黄芪、400余亩连翘每年将带来数十万元收益；生活水平高了，座座楼房拔地而起，村里通了客车，小汽车由稀罕变得普及……实践证明，阻则穷，通则富，一条路足以穿越贫穷通向富裕。

　　要想富，先修路。路不通，阻滞的不只是人与物，更有脱贫的希望、致富的可能。正是因为对修路有着深刻认识，“十三五”时期，洛阳全域推进“四好农村路”建设，“多点开花、齐头并进”建设高速公路、快速通道、干线公路。放眼坐拥“五山四岭一分川”的河洛大地，一条条通达的水泥路、柏油路、快速路、高速路，连接起乡村与城镇，使人流、物流、资金流在城乡间自由流动，使“城货”下乡、山货进城、电商进村、快递入户成为现实，成为山乡百姓的脱贫路、致富路、幸福路。

　　漫步花山，只见柿子正红。村民们说，现在花果山景区正力创4A，今后必将有更多游客和客商前来寻访，大家的日子定会像硕果累累的柿树一样，红红火火。路通了、业兴了，这样的畅想不是梦！(张庆旭)
[ 责任编辑：崔利利]
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