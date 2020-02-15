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用“文化的光束”为城市添彩（马寺钟声）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-11 08:19

　　最近有外地朋友来洛，因为路不熟，所以一路由导航指引，见了面开口就说，下高速公路后走丝路大道、南山大道过来，没想到洛阳现在不但路修得好，路名也很讲究。朋友这种感受，想必能引发许多人的共鸣。

　　提起丝路大道、南山大道，还有三川大道、邙岭大道，很多市民都印象深刻。今年年初，在这几条路拟更名时，相关部门曾向市民广泛征集意见和建议。当时有少部分市民站在“个人更好记”的角度，支持用“东环、南环、西环、北环”的名称；大多数市民则站在“城市更有魅力”的角度，支持用新的路名。

　　正如那个朋友所说，城市道路也是一个城市的名片，能体现一个城市的文化底蕴和文化特征。对外地人来说，洛阳本来就是历史文化底蕴深厚的城市，而道路、建筑等载体往往就像散发着“文化的光束”，能在穿行的岁月里留下沧桑的故事。这话我很是认同，很多城市，就是靠着一些俯拾即是的“著名地名”来显示自己的历史地位和文化品位的。

　　其实，道路命名不单是起个简单易记的名字，还要尊重当地的历史和现状，突出体现时代特征，保留文化传承和特色也尤为重要。此次洛阳的三川大道，正是因为该线路依次跨越伊河、洛河、黄河，而古洛阳称三川郡，故命名；南山大道，取自三国曹植的诗句“揽弓捷鸣镝，长驱上南山”；丝路大道，则取自丝绸之路畅通时洛阳的历史地位……

　　应该说，我市道路的命名工作充分反映了本地的人文、风俗、文化特点，彰显了城市的文化品位和内涵，让老地名在新道路上“重生”，也让历史文化得以传承。比如，我市的厚载门街、定鼎门街和长夏门街等许多道路名称，都和隋唐时期的历史遗迹有所对应，做到了古城门与今天道路位置的基本吻合。

　　如今城市的迅猛发展，不只是现代化建筑和道路日新月异的过程，还应是历史文化积淀和历史文脉延续的过程。一个底蕴厚重的城市，通过地名、路名设定等传承传统文化价值，使其成为这个地方的重要标志，这正是一个地方的独特魅力所在。期待我们的城市能发出更多“文化的光束”。（万晓阳）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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