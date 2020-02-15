90后海归创业者段东飞：互联网+农业=脱贫致富

直播带货，让农产品出厂就直奔消费者——返乡创业青年段东飞给农产品插上互联网翅膀，让销售变得越来越简单。

直播带货，让农产品出厂就直奔消费者——返乡创业青年段东飞给农产品插上互联网翅膀，让销售变得越来越简单。

“欢迎各位老铁进入直播间。大家来得正是时候，千万别错过我们这款宝贝……”昨日中午，洛龙区恒生科技园一间办公室里十分热闹，一场直播正在火热进行。带货主播纷纷上阵，卖力炫出“宝贝”——面粉、挂面等，不一会儿就成交了1000多单。

同一时间，在健稷云仓，段东飞正带领工作人员根据成交记录紧张备货。当天下午，河南永丰面业股份有限公司的农产品便从这里发往全国各地。

市青联委员、健稷产业园电商部负责人、市青年创业致富带头人标兵、洛阳首届青年涉农创业大赛一等奖获得者……段东飞，90后海归，顶着诸多光环，一头扎进农村，服务农民。

5年前，段东飞回国创业，通过建立“万村淘”村级便利店，把百货商品、农业资料、生产技术、服务信息快速输送到农村，再把优质农产品、劳动力、农业信息输送到城市。

与此同时，他与合伙人创办了“粮油送”农产品移动电商B2B平台，为企业、饭店和学校提供一站式、全品类的餐饮原料采购服务，在洛阳周边积累了上万家企业客户，建立起线上线下、连接城乡的农产品供应链。

“通过这两步，解决了长期以来城乡之间信息不对称的问题，为农产品销往城市畅通了渠道。”段东飞说，河南是农业大省，也是人口大省，做好“三农”工作，对河南具有重要意义，农业发展，才能带动农民富、农村美。去年，他在北京开设了分公司，尝试搭建更广阔的平台，促进本地农业转型。

今年年初，疫情来袭，一边是农村的农产品滞销，另一边是城市里居家的市民生活物资告急。怎么办？段东飞和他的团队仅用两天时间就开发出一套服务于小区的电商系统：从农场收购农产品直接进社区销售给居民，解决农产品滞销问题，减少中间环节，避免人员外出集聚，让居民在小区购买到平价农产品。

两手托起两头，难题迎刃而解。段东飞意识到，疫情之下，消费者的购买习惯发生了改变，他们更愿意通过电商平台购买生活必需品，包括过去并不热门的农产品。

看准了时机，段东飞和团队迅速转型，将服务直接对准消费者。半年来，他孵化出一个平均年龄20岁的运营团队，指导农业企业和农户进行互联网销售，越来越多的优质农产品通过直播等形式，在拼多多、天猫、快手等电商平台直接销售给全国各地的消费者，真正做到让农民得实惠，让市民得健康，用“电商下乡”的模式为农民增收致富、乡村振兴助力。

“接下来，我们打算装修直播间，打造农产品展厅，培育本地的李佳琦和薇娅，为咱自己的农产品带货。”段东飞希望带领更多年轻人投身农业领域，打造可持续发展的电商助农平台，为乡村振兴贡献青春力量。（记者 李冰）