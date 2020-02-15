让民生实事为幸福生活“加油”（洛谭说事）

最近，我市启动2021年市重点民生实事公开征集工作，重点征集“衣食住行教医保”等受惠面较广的项目，邀请广大群众提意见建议。消息一出，便引发广泛关注，毕竟民生无小事，这的的确确与你我有关。

最近，我市启动2021年市重点民生实事公开征集工作，重点征集“衣食住行教医保”等受惠面较广的项目，邀请广大群众提意见建议。消息一出，便引发广泛关注，毕竟民生无小事，这的的确确与你我有关。

老话说，鞋子合适不合适，只有脚知道。民生实事能不能造福百姓，感受最深的，还是老百姓。这些年，政府部门通过问需于民的方式确定民生实事，一大批民生难题得到解决，极大地改善了百姓的生活。从网友的点赞来看，百姓先“点菜”，政府再“配餐”，能使民生实事更贴近实际，更好地满足群众多样化的需求，能够把有限的财力花到刀刃上，把好事办到老百姓的心坎儿上。

事实上，这样做效果也确实很好。就拿城市区堵车这件事来说，前几年上下班高峰期，路上经常堵成一锅粥，百姓的呼声最高。在“治堵”被列入民生实事之后，快速路、停车场等缓解堵车情况的项目迅速开建，一年年都有很大改善。再拿老旧小区改造来说，环境脏乱差、冬天没暖气、服务设施不健全等问题，成为许多人关心的问题，居民体会最深，相关诉求最迫切。通过广泛征集民意，“改什么”“怎么改”更加精准了，最终给居民带来了实实在在的便利，而点点滴滴的改变也汇聚成百姓的幸福增量。

从这些民生实事的落实情况来看，集中民智，让百姓自己“点菜”，政府照单“做菜”，真正把“你的”“我的”变成“我们大家的”，从而产生最大的效益。这个过程，也是充分调动多数居民积极性的过程，让老百姓既出谋又出力，变成策划者、参与者、支持者、监督者，顺应了民意，贴近了民心，更容易形成“你乐我乐大家乐”的良性互动局面。

说到底，民生实事办得好不好、群众满意度高不高，关键就在于能不能尊重百姓的意见，让群众有真切的获得感、幸福感。总之，又该“点菜”了，希望大家用好自己的发言权，让民生实事为咱的幸福生活“加油”。（新闻观察员 洛谭）